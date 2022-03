Geschreven op 24-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Op 7 april is het tijd voor het Seminar MCD. We nodigen je van harte uit om mee te praten over mobiliteitshubs.

Ze lijken dé oplossing voor veel uitdagingen waar we de komende jaren voor staan, zoals bereikbaarheid, klimaat, leefbaarheid, de woningbouwopgave en meer. Het is dus tijd om hier kritisch naar te kijken.

Tijdens dit seminar gaan we samen de vraag beantwoorden: ‘zijn mobiliteitshubs dé oplossing of is het wensdenken?’.

In een middag wordt het vraagstuk uiteen gezet, kun je luisteren naar keynotes én meedoen met het gesprek. Zijn mobiliteitshubs inderdaad het ei van Columbus? Of willen we te graag en doen we aan wensdenken?

Dit seminar is interessant voor een ieder die zich buigt over inbreiding, binnenstedelijke ontwikkelingen, herontwikkeling van terreinen en gebouwen, het opnieuw inrichten van straten, pleinen en steden.

Kortom: projectontwikkelaars, gebiedsontwikkelaars, vastgoedmensen, parkeerexploitanten, stedenbouwkundigen, mobiliteitsexperts, verkeerskundigen en parkeerprofessionals zijn aanwezig bij dit seminar.