Geschreven op 9-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Wat is het economisch belang van het bestaande Nederlandse transportinfrastructuur netwerk? Hoe is dat te meten in termen van belang voor Nederlandse ondernemingen en consumenten?

Dat doet het Kennisinstituut voor Mobliteitsbeleid (KiM) jaarlijks in het Mobiliteitsbeeld.

De ondergrens van economisch belang is wel te becijferen, maar de bovengrens lastig tot onmogelijk, concludeert het KiM in de notitie Economisch belang van mobiliteit. Daarin staan de aanwezige kennis hierover en aanbevelingen op een rij.

Het KiM onderzocht recent (2015) de kwantificering van de relatie tussen (nieuwe) infrastructuur en concurrentiekracht. Vervolgens stelde het ministerie van IenW aan het KiM de vraag of en hoe het economisch belang van bestaande transportinfrastructuur is te meten. Eigenlijk is dit een vraag naar economisch belang van mobiliteit. Dat economisch belang ontstaat door de benutting van infrastructuur door vervoermiddelen.

In de notitie Economisch belang van mobiliteit zoomt het KiM in op de onder- en bovengrens van het economisch belang van mobiliteit. De berekening van de ondergrens houdt in dat wordt berekend wat er per jaar wordt uitgegeven in tijd en kosten aan transport. Dit doet het KiM jaarlijks in het Mobiliteitsbeeld.

Vanuit deze invalshoek is een realistische becijfering van maximale waarde (bovengrens) van het economisch belang van mobiliteit buitengewoon lastig, zo niet onmogelijk. Omdat er geen voorstelbaar nulalternatief is voor een situatie zonder transportinfrastructuur. Dat is wel nodig om het consumentensurplus, dat de totale (maximale) betalingsbereidheid voor mobiliteit weergeeft, volledig te kunnen meten. Wel ontstaat deels inzicht in het belang van het systeem, door te kijken naar de effecten van (grote) maatregelen op het systeem.

De ondergrens van het economisch belang van mobiliteit wordt bepaald door de uitgaven in tijd en kosten aan transport. Deze worden jaarlijks ingeschat in het Mobiliteitsbeeld 2017 van het KiM. In die berekening zijn nog enkele kleine verbeteringen voorstelbaar waarmee de ondergrens mogelijk iets hoger komt te liggen maar die niet leiden tot een substantieel meer nauwkeurige inschatting van het totale economische belang. De verbeteringen betreffen het volledig meerekenen van overheidskosten van infrastructuur, voor zover niet gedekt door belastingen; de kosten van in natura regelingen woon-werkverkeer en de tijdkosten behorend bij slow modes en luchtvaart. Overigens kan afgevraagd worden of de extra onderzoeksinspanning wel in verhouding staat tot het extra inzicht bij een cijfer dat bedoeld is als orde van grootte schatting.

