HEINEKEN gaat een elektrische Volvo FM Electric inzetten voor het vervoer van tankbier tussen de brouwerij in Den Bosch, stadions, events en binnensteden zoals Amsterdam.

Het is de eerste elektrische truck voor zwaardere inzet over langere afstand voor de bierbrouwer in Nederland. Het vervoer wordt verzorgd door logistiek dienstverlener en partner van Heineken, Abrex Logistics uit Udenhout.

In juli vorig jaar nam Heineken al de eerste 2 van 6 kleinere elektrische tankbiertrucks voor de Amsterdamse binnenstad in gebruik. Nu is het zwaardere vervoer over de langere afstand aan de beurt.

De Volvo FM Electric zal worden ingezet voor het vervoer van 200 hectoliter tankbier tussen de brouwerij van Heineken in Den Bosch en binnensteden zoals Amsterdam. De truck wordt zoveel als mogelijk geladen met groene stroom die via de zonnepanelen op de brouwerij in Den Bosch wordt opgewekt. Naast reductie van CO2, NOX en roetdeeltjes, wordt ook het geluid flink teruggedrongen want de nieuwe elektrische truck is stil.

Heineken is voornemens om komende jaren het hele wagenpark schoner en geluidsarmer te maken. De stap om nu ook het tankbier met elektrisch transport te gaan leveren, is onderdeel van Heinekens Brew a Better World-aanpak waarin groei en duurzaamheid hand in hand gaan. Eerder maakte Heineken bekend cafés in Utrecht lichter, stiller en schoner te bevoorraden.

Het bier dat in Zoeterwoude wordt gebrouwen voor de export gaat inmiddels per elektrisch containerschip naar de Rotterdamse haven. Stap voor stap wordt Heineken hiermee nóg groener. Naast groen brouwen en vervoeren zet Heineken ook in op recycling van verpakking- en promotiemateriaal en het hergebruik van materialen na sluiting of verbouwing van een horecazaak. Binnen 10 jaar wil de brouwer de materiaalkringlopen hebben gesloten.

