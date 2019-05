Geschreven op 6-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Canadese luchtvaartmaatschappij Harbour Air gaat de volledige vloot elektrificeren. Ze gaat daarvoor samenwerken met het Amerikaans-Australische magniX, dat elektrische motoren voor de luchtvaart ontwikkelt en produceert.

Harbour Air is de grootste operator van watervliegtuigen van Noord-Amerika. Het bedrijf voert jaarlijks 30.000 commerciële lijnvluchten uit op twaalf routes, onder meer naar Seattle en Vancouver, maar ook naar afgelegen bestemmingen in de natuur. Jaarlijks reizen ruim een half miljoen mensen met de maatschappij. De maatschappij biedt vrijwel uitsluitend korte vluchten aan. Voor langere vluchten is een elektrische motor nog geen optie, aangezien de benodigde batterij dan veel te groot en zwaar zou zijn.

Dit jaar worden de eerste toestellen van de maatschappij uitgerust met volledig elektrische aandrijving. De nieuwe motor van magniX beschikt over een vermogen van 560 kilowatt (750 pk).

In plaats van nieuwe toestellen aan te schaffen, kiest Harbour Air ervoor de huidige vloot om te bouwen. De kerosinetank en de Pratt & Whitneymotoren gaan eruit. Daarvoor in de plaats komen een ion-lithiumbatterij en een magni500-motor. Op één batterij moet het toestel een vlucht van 160 kilometer kunnen uitvoeren.

Het ombouwen van de vloot kost niet meer dan wat normaal groot onderhoud zou kosten, zei magniX-topman Roei Ganzarski tegen techwebsite IEEE Spectrum. Per saldo, stelt de voormalige Boeing-bestuurder, wordt het vliegen zelfs voordeliger. De onderhoudskosten van een elektrisch vliegtuig liggen lager dan die van een conventioneel toestel en bovendien is er geen kostbare kerosine meer nodig.

Het eerste toestel dat van een nieuwe motor wordt voorzien is een DHC-2 de Havilland Beaver, geschikt voor zes passagiers. Voor het eind van het jaar zullen de eerste testvluchten plaatsvinden.