Geschreven op 17-3-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven opende de fietsenstalling in Wereldfietsstad Zwolle door de eerste voorjaarsbloemen te planten in de verticale tuin van de nieuwe ondergrondse stalling Stationsplein. Vanwege de coronamaatregelen deed ze dat helaas zonder publiek.

Deze ondergrondse fietsenstalling biedt ruimte aan maar liefst 5.800 fietsen. Die extra plekken zijn nodig voor het toenemende aantal reizigers van en naar Zwolle.

Want het station van Zwolle neemt een belangrijke plek in in het OV-netwerk in Nederland. Ieder uur vertrekken er vanaf Zwolle treinen in acht richtingen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven opende de stalling door de eerste voorjaarsbloemen te planten in de verticale tuin van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling. “Deze stalling verdient vandaag eigenlijk een groot publiek. Gelukkig krijgt het dat de komende jaren alsnog. Zwolle is steeds belangrijker als OV-knooppunt, met veel snelle treinen in alle richtingen. Fijn dat je hier vanaf je fiets zo snel bij de trein of bij de bus bent. Daar gaan veel reizigers plezier aan beleven. Zwolle is met dit station en deze innovatieve fietsenstalling klaar voor de toekomst.”

“Door de fiets volop ruimte te geven, wordt regio Zwolle bereikbaarder, gastvrijer en gezonder”, vertelt wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle. En dat is in Zwolle al jaren merkbaar. Er is vrijwel geen stad in de wereld waar het aandeel fietsverplaatsingen zo hoog is. Fietsen zit in het DNA van de Zwollenaren. “Reizigers kunnen hun fiets hier makkelijk stallen en direct overstappen op de bus of trein. Een stuk fietsen aan het begin en eind van je school- of werkdag wordt zo nog fijner. En daar heeft iedereen baat bij”, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

De groene tuin staat symbool voor het groene karakter van de Fietsenstalling Stationsplein. De stalling biedt namelijk niet alleen ruimte aan 5.800 fietsen, maar kan in de toekomst ook hevige regenbuien opvangen. Samen met het plein vormt de stalling een superspons voor de stad. “Rekening houden met het veranderende klimaat is onderdeel van het nieuwe normaal in Regio Zwolle. En dat maakt deze fietsenstalling uniek”, vertelt wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle. “Speciale ingebouwde ‘infiltratiekratten’ vangen het regenwater op. Ook is het mogelijk om de stalling te gebruiken als waterberging voor extreme buien die in de toekomst vaker zullen voorkomen. Het station, de fiets, het water en het groen worden zo samen slim benut. Zo bouwen we samen aan de delta van de toekomst”, aldus wethouder Ed Anker.

Ans Rietstra, COO bij ProRail: ”ProRail investeert op veel stations in Nederland voor verbetering en uitbreiding van fietsparkeerplekken, waaronder in Zwolle. Steeds meer mensen komen op de fiets naar het station en dat willen we in het belang van duurzaamheid bevorderen.” Landelijk is dit percentage al gegroeid van 30 naar bijna 50 procent. In Zwolle ligt dit zelfs nog wat hoger.

“We bereiden ons daarnaast voor op een forse groei van het aantal treinreizigers in de nabije toekomst. Dat zal bijdragen aan nog meer fietsen op het station.” De ondergrondse stalling in Zwolle is er echt een van een nieuwe generatie, aldus Ans Rietstra. “Een grote, ruime, innovatieve stalling waar Zwolle veel plezier aan gaat beleven. Zo zorgt het digitale fietsparkeersysteem voor een efficiënt gebruik van de stalling.”

Vanaf eind 2020 konden fietsers de fietsenstalling al via de ingang aan de Westerlaan in gebruik nemen. Op dit moment wordt de ingang aan de Oosterlaan afgemaakt. Ook wordt er nog hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van het Stationsplein. Medio 2021 is dat werk klaar.

Met de komst van deze fietsenstalling is het zoeken naar een vrije parkeerplek voor je fiets bij de rekken langs de Ooster- en Westerlaan definitief verleden tijd. Reizigers parkeren hun fiets veilig en droog in de nieuwe bewaakte fietsenstalling onder het Stationsplein. Anneke de Vries, Raad van Bestuur van NS: “Naast dat de stalling veel ruimte voor fietsen biedt, is de stalling ook voorzien van een speciaal systeem waardoor fietsers eenvoudig een vrije plek in de stalling kunnen vinden. Handig en comfortabel voor reizigers die snel hun trein of bus willen halen. In de stalling kunnen ze ook terecht voor een OV fiets voor het vervolg van hun reis.”

