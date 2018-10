Geschreven op 24-10-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Greenchoice bereidt zich voor op de groeiende, duurzame mobiliteitsmarkt.

In samenwerking met Jedlix, marktleider op het gebied van Slim laden, start de duurzame energieleverancier vandaag een pilotproject waarin klanten hun elektrische auto via een app kunnen opladen met een intelligent laadplan.

Zo besparen ze op energiekosten en dragen ze bij aan een duurzaam en stabiel energienet.

De komende maanden krijgen honderd klanten van Greenchoice de mogelijkheid hun elektrische auto ‘Slim’ op te laden met behulp van een app die is ontwikkeld door Jedlix. De app berekent voor iedere gebruiker een optimaal laadplan, waarbij het rekening houdt met de wensen van de klant, de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnetwerk én de energieprijs. De app stuurt vervolgens de batterij van de auto slim aan.

Bij het ‘Slim’ opladen van de elektrische auto wordt optimaal gebruikgemaakt van de verwachte pieken en dalen in de vraag naar elektriciteit. Als er een tekort aan stroom op het elektriciteitsnet dreigt, stopt het laden. Bij een overschot, als het bijvoorbeeld hard waait en de windturbines flink draaien, start het laden weer automatisch. Daarmee wordt de auto opgeladen wanneer de prijs het gunstigst is.

Met de pilot krijgt Greenchoice inzicht in de behoefte en wensen van klanten bij het opladen van hun elektrische auto. Daarmee wil de energieleverancier zich voorbereiden op de groeiende markt van duurzame mobiliteit. Marieke van den Hoek, commercieel directeur Greenchoice: “De elektrische auto is in opmars in ons land. Wij willen weten welke wensen onze klanten hebben, welke technieken daarbij passen en hoe we hen het beste kunnen helpen bij het maken van groene keuzes. Door die kennis te gebruiken en services te bieden die daarop inspelen, maken we Nederland samen steeds een beetje groener.”

Samenwerkingspartner Jedlix heeft zich tot doel gesteld alle elektrische auto’s slim te laden en deze maximaal op duurzame energie te laten rijden en is blij met het partnerschap met Greenchoice. Ruben Benders, CEO Jedlix: “In deze snelgroeiende markt is het van belang om flexibel te zijn. De samenwerking met Greenchoice laat zien dat wij bij Jedlix een oplossing bieden om snel nieuwe partners toe te voegen aan het platform en op deze manier blijven we groeien, zowel nationaal als internationaal. Daarbij is het van groot belang dat de aangesloten partners leiderschap tonen op het gebied van duurzaamheid, en dan heb je met Greenchoice een absolute winnaar te pakken.”

Klanten van Greenchoice kunnen zich aanmelden voor de pilot door in de Jedlix app Greenchoice te kiezen als leverancier.

