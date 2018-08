Geschreven op 14-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

VodafoneZiggo introduceert een nieuw mobiliteitsbeleid voor al haar werknemers gericht op gratis reizen met het openbaar vervoer.

Het bedrijf heeft hierover een principeakkoord bereikt met haar ondernemingsraden.

Alle ruim 7.500 medewerkers op de kantoren en in de winkels krijgen vanaf oktober een NS-Business Card waarmee zij kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Dit nieuwe mobiliteitsbeleid komt voort uit VodafoneZiggo’s visie op modern werkgeverschap en de maatschappelijk verantwoorde ambities van het bedrijf.

Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo: “We gaan voor méér openbaar vervoer en minder auto’s. Dat betekent minder CO?-uitstoot, maar ook dat onze collega’s niet meer in de file staan en zonder gedoe de stad in komen. Het besluit om het OV voor alle medewerkers te gaan vergoeden sluit ook aan bij onze keuze voor een nieuw centraal hoofdkantoor in Hoog Catharijne, pal naast station Utrecht Centraal. Ook op andere locaties in het land kijken wij goed naar de bereikbaarheid met het OV. Want dat is de toekomst.”

Naast het inspelen op de toenemende behoefte van haar medewerkers voor reizen met het OV, verwacht VodafoneZiggo met de keuze voor gratis openbaar vervoer een reductie van ongeveer 35 miljoen wegkilometers, zo’n 3.500 ton CO? per jaar te realiseren. Dat komt neer op 873 keer de aarde rond of meer dan 67.000 ritten met de auto van Amsterdam naar Parijs.

Dit OV-akkoord voor alle collega’s is een belangrijk stap in de gehele harmonisatie van het arbeidsvoorwaardenpakket van VodafoneZiggo. De nieuwe mobiliteitsregeling is dermate flexibel dat iedere medewerker, op kantoor of in de winkels, een NS-Business Card ontvangt en vervoerskeuzes kan maken die passen bij zijn of haar specifieke woon-werksituatie. Afhankelijk van de abonnementskeuze profiteert men ook van andere voordelen zoals onbeperkt privégebruik, 1ste klas reizen en 40% korting voor drie medereizigers buiten de spits. Alleen voor een beperkt aantal medewerkers die altijd onderweg zijn naar klanten en externe locaties, zal een leaseauto beschikbaar blijven.

Tjalling Smit, directeur Commercie & Ontwikkeling NS: “Wij zijn blij met deze samenwerking met VodafoneZiggo, onze toekomstige buren op station Utrecht Centraal. VodafoneZiggo biedt haar medewerkers een NS-Business Card aan waarmee zij gebruik kunnen maken van de trein en ander openbaar vervoer. Makkelijk maar vooral ook duurzaam want onze treinen rijden op 100% windenergie. VodafoneZiggo laat met deze keus zien dat zij een sterke visie heeft op goed werkgeverschap en bij wil dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen”.

