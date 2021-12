Geschreven op 21-12-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Geesinknorba, leverancier van afvalmanagement oplossingen, krijgt de komende drie jaar 300 Hyzon trucks met een waterstof-brandstofcel aandrijving geleverd. Geesinknorba en Hyzon hebben daartoe deze week een contract ondertekend.

Het Nederlandse Geesinknorba produceert vuilniswagens met een eigen elektrische lift en innovatieve laadtechnologieën en zet momenteel 7.500 vuilniswagens in heel Europa in. Tijdens de driejarige looptijd van het contract wordt Hyzon de exclusieve leverancier van Geesinknorba’s elektrische voertuigen op waterstof.

Geesinknorba zet nu al in heel Europa emissievrije voertuigen in, en verwacht wordt dat Hyzon gedurende de looptijd van het driejarige contract 300 of meer vrachtwagens zal leveren. De bedrijven verwachten dat de jaarlijkse vraag zal toenemen naarmate klanten voorrang geven aan het emissievrij maken van afvalinzameling, en dit zal worden vergemakkelijkt door de toenemende beschikbaarheid van waterstof in heel Europa. Recente aankondigingen over de productie van groene waterstof en de uitbouw van waterstofinfrastructuur hebben in de nasleep van de COP 26-top in Glasgow een hoge vlucht genomen.

Craig Knight, CEO van Hyzon, beschreef het partnerschap als een partnerschap dat voortkomt uit de wederzijdse ambitie om de lokale gemeenschap en de wereldwijde impact op het milieu van afvalinzamelingsactiviteiten op korte termijn aanzienlijk te verbeteren. “Het partnerschap met Geesinknorba bouwt voort op een gedeeld inzicht dat duurzame afvalinzameling een belangrijke impact kan hebben op het decarboniseren van gemeenschappen en het verbeteren van de levenskwaliteit in onze woonwijken”, aldus Knight. “Om deze impact te realiseren, moeten de oplossingen toegankelijk, robuust en eenvoudig in gebruik zijn. De combinatie van de expertise van Geesinknorba en Hyzon zal deze oplossing bieden aan wagenparkbeheerders in heel Europa.”

Geesinknorba, een pionier in de ontwikkeling van nul-emissie afvalinzamelingstechnologie, is actief in meer dan 30 landen en heeft meer dan 7.500 afvalinzamelvoertuigen op de weg; ze zijn ook de grootste leverancier van batterij- en brandstofcel elektrische afvalinzamelvoertuigen in Europa. Om deze leiderspositie te behouden en te versterken, zullen de Geesinknorba vuilniswagens, verdichtingsmechanismen en heffers allemaal beschikbaar zijn voor integratie met de Hyzon zero emissie voertuigplatformen.

Diesel-aangedreven vuilniswagens kampen met hoge onderhoudskosten en een zeer laag brandstofrendement door de aard van hun dagelijkse werkzaamheden, en zijn vaak de bron van geluidsklachten in woonwijken. Vuilnisophaling biedt een bijzonder geschikte toepassing voor waterstof-brandstofceltechnologie, aangezien het back-to-base model een centrale infrastructuur voor het tanken mogelijk maakt. De bediening van het hydraulische verdichtingssysteem en de heftrucks gedurende vele uren per dag is zeer veeleisend; Hyzon’s met waterstof aangedreven brandstofceltrucks kunnen gemakkelijk aan deze operationele vereisten voldoen. Elektrische voertuigen op batterijen en brandstofcellen zijn ook aanzienlijk stiller dan traditionele vuilniswagens.

Overal ter wereld zijn de fleets van de overheid early adopters van voertuigen aangedreven door waterstof-brandstofcellen en beleidsmakers in heel Europa zijn aanwezig in hun streven naar decarbonisatie, door het uitschrijven van aanbestedingen en stimulansen voor emissievrije voertuigen.

