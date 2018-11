Geschreven op 15-11-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

15 november 2018: Autoband op juiste spanning beter voor milieu en portemonnee.

Autorijden met je banden op de juiste spanning is veiliger, zuiniger en beter voor het milieu. De juiste spanning zorgt voor meer grip (kortere remweg en kleinere kans op slip), minder brandstofverbruik en minder slijtage van de band.

Dat levert automobilisten al snel 100 euro per jaar op. Toch rijdt zo’n 60 procent van de Nederlanders rond met te slap opgepompte banden.

Daarom start de overheid de campagne Geef je banden lucht om automobilisten met bijvoorbeeld radiospotjes en informatie bij het tankstation te wijzen op de voordelen van een vers opgepompte band.

Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu: “Ik hoor mensen vaak zeggen: Ja maar wat kan ík nou bijdragen aan een schoner Nederland?’ Nou, dit! Hou je banden op spanning. Het is simpel, zinnig en zuinig. Veilig voor jou, goed voor je portemonnee en het draagt nog bij aan het halen van onze Klimaatdoelen ook. Als alle auto’s met de juiste bandenspanning zouden rondrijden, zouden we zo’n 0,4 Megaton CO2 per jaar aan uitstoot besparen. Dat is vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van alle huishoudens in de gemeente Groningen.”

Chris Hottentot van de ANWB “De garage zorgt bij een beurt of APK voor de juiste bandenspanning. De banden verliezen tussentijds echter hun spanning en daarmee ook hun optimale werking. Voor de verkeersveiligheid is het daarom noodzakelijk dat iedere automobilist zijn banden regelmatig controleert en op de juiste spanning houdt.”

Algemeen Voorzitter BOVAG, Bertho Eckhardt “Wij adviseren en stimuleren BOVAG-bedrijven om bandenspanningscontrole standaard in de werkzaamheden op te nemen, hetgeen de meeste van onze leden ook al doen. Daarnaast proberen we het via de duizenden aangesloten bedrijven in het hele land voor de consument zo laagdrempelig mogelijk te maken om zelf regelmatig de banden op te pompen.”

De helft van alle Nederlanders checkt zijn bandenspanning minder dan 3 keer per jaar, terwijl iedere twee maanden wordt aanbevolen. 42 procent weet dat de bandenspanning het best gemeten kan worden wanneer de banden koud zijn, maar 20 procent denkt onterecht dat dit het beste kan als de banden warm zijn.

De campagne ‘Geef je banden lucht’ is een initiatief van verschillende partijen zoals het Ministerie I&W, VACO, RAI-vereniging, ANWB, BOVAG, RECYBEM, Band op Spanning, Milieu Centraal en VNA het gedrag van de automobilist veranderen. De ambitie is dat iedere automobilist elke twee maanden de banden van de auto controleert op beschadigingen en op de juiste spanning brengt. Dan rij je immers veiliger, zuiniger, stiller en schoner.