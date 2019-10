Geschreven op 3-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het gebruik van de fiets en de e-fiets neemt toe maar er zijn wel grote ruimtelijke en sociale verschillen in de ontwikkelingen zichtbaar.

Dit concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in het onderzoek ‘Fietsfeiten’ dat is uitgevoerd in opdracht van het directoraat-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De publicatie Fietsfeiten (PDF) presenteert belangrijke feiten en cijfers over de ontwikkelingen in het bezit en gebruik van de fiets en de e-fiets, en biedt een overzicht van de maatschappelijke effecten van fietsgebruik. Zo laat het zien dat het fietsgebruik de afgelopen tien jaar met 12% is toegenomen en dat er met name door jongvolwassenen en ouderen vaker en verder wordt gefietst.

Ook het bezit en gebruik van de e-fiets zit in de lift en het wordt de laatste jaren ook steeds vaker gebruikt door Nederlanders jonger dan 65 jaar en voor woon-werkverplaatsingen. Een andere uitkomst van de studie is dat het fietsgebruik veel maatschappelijke baten kent: fietsen leidt tot een langer en gezonder leven, het resulteert in minder broeikasgassen en minder luchtvervuiling en verbetert de bereikbaarheid. De ontwikkeling van het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden onder fietsers blijft wel een belangrijk aandachtspunt.

