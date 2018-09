Geschreven op 11-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

EVConsult lanceert EVMonitor: een tool die inzicht geeft in de ontwikkeling van het aantal elektrische auto’s in Nederland.

‘De EVMonitor laat precies zien hoe het zit met de groei van elektrisch vervoer, zowel nationaal als regionaal’, aldus Ruud van Sloten, managing consultant bij EVConsult.

‘De ontwikkelingen zijn bovendien per voertuigcategorie inzichtelijk gemaakt. Zo zijn naast volledig elektrische personenauto’s de groeicijfers van onder andere bestelauto’s, bussen en elektrische vrachtwagens te vinden.’

De EVMonitor koppelt de groei ook aan de mate waarin Nederland voldoet aan het nieuwe, nationale Klimaat- en Energieakkoord. Zo is onder andere uit de cijfers afleesbaar dat dankzij de toename van volledig elektrisch vervoer de CO2-reductie tot nu toe ruim 10.400 ton bedraagt.

Het aantal (volledig) elektrische auto’s in Nederland zal volgens de EVMonitor naar verwachting in 2018 verdubbelen ten opzichte van 2017. Noord-Holland is koploper met elektrische personenvoertuigen en bussen. Noord-Brabant loopt voorop met het aantal elektrische vrachtwagens.