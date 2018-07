Geschreven op 30-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De waterwegen van Den Haag zijn een duurzame aanwinst rijker. Boot Varen Den Haag heeft een 100% elektrische rondvaartboot te water gelaten.

“Elektrisch varen heeft iets magisch”, vertelt Corjan van Bemmel. En ook veel voordelen, zo blijkt uit zijn verhaal. “De boot vaart weg van de opstapplaats en je hoort alleen het kabbelende water. Je vaart 100% schoon door de stad.

Mensen kunnen me goed verstaan als ik iets over de stad vertel. Met een elektrische boot veroorzaak je geen geluidsoverlast, er zijn geen uitlaatgassen en de boot trilt niet.” Een heel verschil met boten die nog op een dieselmotor worden voortgedreven, weet hij uit ervaring. “Als ik onder een brug vaar waar net een dieselmotor heeft gevaren stinkt het aan alle kanten. Op auto’s zit nog een filter, bij veel (rondvaart)boten is dat helemaal niet zo.”

Zeven jaar geleden begon Corjan van Bemmel met Boot Varen Den Haag. “Tijdens een kitesurfvakantie in Kaapstad ontmoette ik iemand die rondvaarten door Amsterdam aanbiedt. Wij hebben toen ideeën uitgewisseld. Terug in Den Haag dacht ik: ‘ik ga er gewoon voor’. 2013 was het eerste echte vaarjaar, en sindsdien gaat het heel goed. Drie jaar later, in 2016, ben ik naar een bootdesigner gegaan voor mijn eerste aluminium rondvaartboot, speciaal op maat gemaakt voor de Haagse grachten. Mijn eis was toen al dat die elektrisch zou moeten zijn. En de naam wist ik ook: Endless Summer!’

Om duurzaam elektrisch te varen moet de rondvaartboot glijdend door het water gaan en zijn voorzien van een groot accupakket. Krachtstroom is nodig om de boot weer vaarklaar te hebben na een nacht laden. Na een dag varen moet de boot minimaal 6 tot 7 uur opladen. Van Bemmel is ervan overtuigd dat een elektrische boot bedrijfsmatig gezien op lange termijn meer oplevert. “Er is minder onderhoud nodig dus je hebt meer tijd om te varen”, legt hij uit.

De ‘Endless Summer’ ligt in de nieuwe Poolsterhaven op de Binckhorst. Sinds enkele weken is de haven voorzien van elektrische oplaadpunten. Van Bemmel is er blij mee. “Als de accu’s van deze rondvaartboot helemaal leeg worden gevaren moeten ze worden vervangen en dat is een flinke investering.”

Of er snel meer elektrische boten door Den Haag zullen varen, weet Van Bemmel niet. “De kosten voor de aanschaf zijn heel hoog, dat moedigt niet echt aan. Je ziet dat andere rondvaartorganisaties dan toch snel kiezen voor een veel goedkopere dieselmotor. Vanuit de gemeente is er geen wetgeving, en ook zijn er geen subsidies voor elektrisch varen. Ik heb alles zelf geïnvesteerd, maar ik ben ervan overtuigd dat ik er na tien jaar voordeliger op uit ben.”

Toch hoopt Van Bemmel dat in de toekomst iedereen elektrisch vaart. Zelf wil hij binnen twee jaar er nog één aanschaffen. “Maar dat kan uiteraard alleen als er genoeg omzet wordt gemaakt”, besluit de ondernemer.

Vanaf 2019 gaat de stad Den Haag als eerste grote gemeente in Nederland duurzaam opgewekte stroom gebruiken. In 2019 verwacht Boot Varen Den Haag dagelijks in de nieuwe Haagse Poolsterhaven te kunnen laden en daarmee zal elke rondvaart op deze nieuwe rondvaartboot vanaf 2019 volledig duurzaam zijn.