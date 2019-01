Geschreven op 24-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

VDL Translift in Dronten ontwikkelt, op basis van de met DAF Trucks ontwikkelde elektrische aandrijflijn, vier elektrische voertuigen voor afvalinzameling.

In samenwerking met de publieke inzamelaars HVC, ROVA en Stadsbeheer Rotterdam worden de voertuigen later dit jaar in gebruik genomen.

De wagens hebben een actieradius van ongeveer 100 kilometer en zullen worden ingezet voor de geluidsarme afvalinzameling in woonwijken waarbij geen schadelijke stoffen vrijkomen.

Naast VDL, HVC, ROVA en Stadsbeheer Rotterdam maakt ook onderzoeksinstituut TNO onderdeel uit van dit zogeheten proeftuinproject. TNO gebruikt de ervaring en kennis van deze koplopers om een breed implementatieplan te ontwikkelen. Dit plan is van belang om de branche in staat te stellen om de elektrische afvalinzameling op te schalen en de afvalinzameling volledig te verduurzamen. Naast de vier koplopers draagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij aan de financiering. Mede hierdoor kunnen de voertuigen bij de publieke afvalinzamelaars worden ingezet.

Afvalinzameling veroorzaakt zes procent van de CO2-uitstoot door goederenvervoer in Nederlandse steden. Door de verstedelijking neemt de uitstoot van kooldioxide (CO2) en andere schadelijke neveneffecten, zoals stikstof (NOx), fijnstof (PM) en geluid (dB (A)), verder toe. De inzameling van afval gaat gepaard met veel vervoersbewegingen. Er worden relatief korte afstanden gereden, in combinatie met veel momenten waarop het voertuig stilstaat, en vervolgens weer in beweging komt. Dit leidt tot een inefficiënt gebruik van een conventionele dieselmotor, met een hoog brandstofverbruik met hoge uitstoot tot gevolg. Het grote voordeel van een elektrische vuilniswagen is dat er geen schadelijke stoffen worden uitgestoten en dat het voertuig geen geluidsoverlast veroorzaakt.

Initiatiefnemer en penvervoerder van dit project is VDL Translift, producent van innovatieve afvalinzamelingsoplossingen voor (ondergrondse) containers in Dronten. “VDL is Europees marktleider op het gebied van de elektrificatie van zwaarder vervoer. De technologie die we voor de elektrische inzamelvoertuigen gebruiken, is afkomstig van de kennis en ervaring die VDL heeft opgedaan met elektrische stadsbussen én de elektrische truck gecombineerd met de producten die we maken bij VDL Translift”, stelt directeur Mathijs van der Mast. De vier elektrische chassis die in voorserie worden gemaakt, zullen bij VDL Translift in Dronten worden opgebouwd tot elektrische inzamelvoertuigen.

De elektrische inzamelvoertuigen worden gebouwd op een 3-assig DAF CF truckchassis met een terreingewicht van 28 ton en een gestuurde naloop as. De elektrische motor beschikt over een vermogen van 210 kW en 2.000Nm koppel. De motor wordt van elektriciteit voorzien middels een batterijpakket met een bruto capaciteit van 170 kWh. Op één batterijlading kan ongeveer 100 kilometer worden gereden.

Op locatie bij de eindgebruikers zullen door VDL geleverde snellaadstations in bedrijf worden genomen. Om inzamelroutes optimaal te kunnen rijden, kunnen de elektrische inzamelvoertuigen binnen een halfuur tussentijds worden bijgeladen. De verwachting is dat de eerste voertuigen rond medio 2019 in operatie zullen gaan om in de praktijk kennis en ervaring op te doen. Vermoedelijk kunnen deze voertuigen in 2020 seriematig worden geproduceerd.

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (46 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). HVC zet zich in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Daarnaast produceert HVC duurzame energie. Deze energie levert HVC aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. Ook ondersteunt HVC bij maatregelen om lokaal te verduurzamen. Het eerste elektrische inzamelvoertuig zal worden ingezet op de locatie in Velsen.

Publieke dienstverlener die de afvalinzameling uitvoert in 23 gemeenten en voor 900.000 inwoners in de regio’s IJssel-Vecht (Zwolle), Achterhoek (Winterswijk) en Eemland (Amersfoort). Het gescheiden inzamelen van grondstoffen staat hierbij voorop. ROVA zal het elektrische inzamelvoertuig gaan inzetten op de locatie in Zwolle.

Roteb Lease is dienstverlenend bedrijfsonderdeel van Stadsbeheer Rotterdam dat de afvalinzameling in de stad verzorgt. Daarnaast voert Roteb Lease voor een groot aantal gemeenten en aan de overheid gelieerde bedrijven het complete wagenparkbeheer uit van het reinigingsmaterieel (ongeveer 500 voertuigen). Roteb Lease zal het eerste elektrisch inzamelvoertuig met kraan voor ondergrondse containers inzetten in de stad Rotterdam. Dit sluit aan bij de ambitie om het gemeentelijk wagenpark te verduurzamen.

