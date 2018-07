Geschreven op 30-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Havendienst Harderwijk heeft een nieuwe elektrische boot in gebruik genomen. De havenboot is een Stormer met een lengte van 6 meter. De maximum snelheid is 10 km per uur.

De havenmeesters Harro Lunshof, Hendrik van der Velde, Rob Kleijer en Erik Westenberg zijn blij met de nieuwe boot.

“We hebben deze volledig in aluminium uitgevoerde, en volledig elektrisch aangedreven sloep aangeschaft”, zegt Van der Velde. “Wij kunnen nu ook vanaf het water onze rol als gastheer en toezichthouder invullen. Hierdoor kunnen we onze bezoekers aan de stad en in de haven beter van dienst zijn. Daarbij letten wij op het afmeren en aansluiten van boten en informeren de passanten.

Verder willen we voorkomen dat mensen roekeloos varen of hinderlijke golfslag veroorzaken. En we zien erop toe dat er in de havens niet gezwommen wordt. Dit gebeurt helaas nog veel te vaak, hoewel het streng verboden is.”