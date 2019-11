Geschreven op 11-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De populariteit van elektrische brom- en snorfietsen blijft groeien. Over de eerste 10 maanden van 2019 was 14,7 procent van alle nieuw verkochte scooters elektrisch (6.407 stuks).

In 2018 lag over dezelfde periode het totale aandeel elektrisch in de nieuwverkopen nog op 9,1 procent. Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging en BOVAG.

BOVAG en RAI Vereniging juichen de overgang naar zero emissie toe. De elektrificatie past in de visie van de branche, waarbij versneld wordt ingezet op schonere motoren en nieuwe snorfietsen vanaf 2025 alleen nog maar elektrisch zijn aangedreven.

Steeds meer gebruikers kiezen bij de aanschaf van een nieuwe brom- of snorfiets voor een elektrische variant. Inmiddels is van alle nieuw verkochte snorfietsen dit jaar 15,1 procent elektrisch (4.321 stuks). Voor bromfietsen ligt dit aandeel in 2019 op 13,9 procent (2.086 stuks). In totaal is nu 14,7 procent van alle nieuwe brom- en snorfietsen uit 2019 elektrisch. De sector elektrificeert hiermee zelfs sneller dan de autobranche die momenteel op 9 procent marktaandeel in nieuw verkopen uitkomt.

In Amsterdam is dit jaar ruim een kwart (27,1 procent) van alle nieuwe scooters elektrisch aangedreven en dat komt mede door de introductie van een milieuzone voor oude benzinescooters in 2017. In de andere grote steden Rotterdam, Den Haag en Utrecht ligt dit aandeel momenteel op respectievelijk 9,8 procent, 7,9 procent en 12,4 procent.

RAI Vereniging en BOVAG zien tot hun tevredenheid dat niet alleen het aanbod toeneemt, maar ook de kwaliteit. Peter Niesink, algemeen directeur BOVAG: “De elektrische scooter piekte jaren geleden kort na introductie, maar door kwaliteitsproblemen nam de populariteit snel af. Nu ook de A-merken zich in dit segment zijn gaan begeven en de accucapaciteit toeneemt, lijken alle obstakels overwonnen. Desondanks is het aanbod en de kwaliteit nog steeds erg divers, dus het is raadzaam om gedegen advies in te winnen bij de scooterspeciaalzaak.”

