Wethouder Kees Oskam (Openbare ruimte) en Robèrt Smits (Duurzaamheid) hebben op woensdag 19 december een 100% elektrische Renault Kangoo ZE in ontvangst genomen.

Het is de tweede auto van de gemeente Bodegraven die volledig elektrisch is. Eerder dit jaar heeft de gemeente al een elektrische auto aangeschaft waarmee de vuilnisbakken worden geleegd.

Beide auto’s zijn duidelijk herkenbaar door het gemeentelogo die op alle zijden van de auto is gestickerd. Het komend jaar zet de gemeente meer in op het houden van toezicht in de openbare ruimte. Dit betreft toezicht op klein onderhoud, het werken aan kabels en leidingen en het afhandelen van klachten/meldingen.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat op termijn het volledige wagenpark vervangen door elektrische auto’s. Dit gebeurt stapsgewijs. Wanneer een auto aan vervanging toe is, kiezen we bij voorkeur voor de duurzame, milieuvriendelijke elektrische versie.

De Renault Kangoo ZE laadt tot tien procent op tijdens het afremmen. Dat is erg handig met de korte stukjes die de auto aflegt door de verschillende wijken en dorpen. Bovendien stoot de auto ook geen uitlaatgassen meer uit in de straten. Om de elektrische toezichtwagen op te laden is er een laadpaal geplaatst op afvalbrengstation de Driewerf.

