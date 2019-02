Geschreven op 8-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mercedes-Benz heeft plannen aangekondigd voor de onthulling van een nieuwe volledig elektrische MPV-concept op de komende Autosalon van Genève. Het busje is bestemd voor het familiesegment.

Het concept dat in Genève wordt getoond sluit nauw aan bij de productieversie en het zal nauw verbonden zijn met de toekomstige elektrische bedrijfsvoertuigen van Mercedes.

De productieversie zal naar verwachting tegen 2022 op de markt komen, samen met de vier andere bevestigde voertuigen in het volledig elektrische EQ-assortiment van Mercedes tot nu toe.

Mercedes is van plan om tegen 2022 meer dan 10 volledig elektrische voertuigen te lanceren. Naar verwachting zal Mercedes binnenkort ook haar volledig elektrische EQB-SUV onthullen .

De volledig elektrische bestelwagen is de volgende stap van Mercedes-Benz: De eDrive@VANs Strategy. De eVito is al beschikbaar en Mercedes zal zijn eSprinter elektrische bestelbus later dit jaar introduceren.

