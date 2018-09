Geschreven op 15-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Duitse supermarktketen Aldi-Süd gaat vijf jaar lang proefrijden met een elektrische Framo 40 tons vrachtwagen. Ook het koelaggregaat op de oplegger wordt elektrisch aangedreven. 50 supermarkten in het Ruhrgebied worden vanaf nu elektrisch beleverd.

De elektrische truck wordt opgeladen via een snellaadstation met een capaciteit van 150 kilowatt, gevoed met 100 procent groene stroom, in het logistieke centrum van Mülheim. De koelmotor wordt elektrisch aangedreven. Met het geïntegreerde koelsysteem kunnen verschillende temperatuurzones in het laadruim worden gekoeld. In tegenstelling tot dieselmotoren veroorzaakt dit geen emissies.

Aldi-Süd is naar eigen zeggen het eerst bedrijf in de Duitse levensmiddelensector dat haar goederen gaat distribueren met een 40 tons combinatie inclusief elektrische koelmotor. “We willen onze elektrische truck gebruiken om de geschiktheid van alternatieve aandrijfsystemen bij de distributie van goederen te testen”, zegt Andreas Kremer. Samen met leverancier Framo heeft Aldi-Süd een conventionele vrachtwagen omgebouwd tot een elektrische vrachtwagen. Deze zal in eerste instantie worden gebruikt in een test voor een periode van vijf jaar in Mülheim an der Ruhr en omgeving.

“Ons doel is om het brandstofverbruik van ons wagenpark permanent te verminderen. We vertrouwen al jaren op de allernieuwste technologie en optimale routeplanning in de logistiek. De tests met alternatieve aandrijvingvormen een aanvulling op onze inzet voor duurzame logistiek”, aldus Kremer. Aldi-Süd test sinds deze zomer ook met een aardgastruck.

