Geschreven op 25-3-2022 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

VolkerWessels heeft haar nieuwe elektrische 160 ton rupshijskraan in ontvangst genomen. Deze rupshijskraan kan een volle werkdag functioneren zonder aan de groene stekker te moeten.

VolkerWessels Materieel & Logistiek (VWML) introduceert met deze kraan een unieke emissieloze speler op de duurzame bouwplaats.

VolkerWessels heeft gekozen voor het model EC160, een 160 ton rupshijskraan met 42 meter hoofdgiek en 43 meter beweegbare jib plus twee verwisselbare batterijboxen, voorzien van elk 130 kWh

De investering in een elektrische rupshijskraan is volledig in lijn met eerdere investeringen in duurzaam materieel door VolkerWessels en diverse dochterondernemingen. Zo werden er de afgelopen periode elektrische asfaltspreidmachines, walsen en trilapparaten aangekocht. VolkerWessels werkt op die manier aan haar duurzaamheidsambitie: emissievrij in 2030.

