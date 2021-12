Geschreven op 22-12-2021 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Ebusco gaat volgend jaar 90 elektrische bussen aan Berlijn, 12 aan Frankfurt en 13 aan Kopenhagen leveren. De Europese vervoersbedrijven bestelden de 2.2-versie van de bussen, die een actieradius heeft van 350 kilometer.

Ebusco breidt zijn elektrische vloot uit naar andere landen binnen Europa. In totaal rijden er inmiddels meer dan 300 elektrische Ebusco-bussen in zeven landen in Europa, waaronder Nederland, Beglië en Frankrijk.

Nu verkoopt het in het Brabantse Deurne gevestigde Ebusco nog eens extra bussen aan het grootste openbaarvervoersbedrijf BVG in Berlijn, Transdev in Frankfurt en busvervoersgroep Nobina in Kopenhagen.

Eerder deze maand lanceerde Ebusco een vernieuwde versie van de elektrische bus: de Ebusco 3.0. Deze heeft een actieradius van 575 kilometer en is gemaakt van composiet. Daardoor zijn de bussen een stuk minder zwaar en energie-efficiënter.

In oktober ging Ebusco naar de beurs en haalde daar 300 miljoen euro op. Het bedrijf investeert het geld in de internationale uitbreiding. Na 2023 verwacht het elektrische bussenbedrijf opnieuw geld nodig te hebben. De ambitie is om dan 3.000 bussen per jaar te leveren en te blijven groeien. Nu levert Ebusco zo’n 1.000 bussen per jaar, waarvan er 250 bussen in Deurne worden gemaakt. De rest komt uit China.

In Nederland verkoopt Ebusco zijn bussen aan onder andere Qbuzz. In België aan Multibus en in Frankrijk aan Transdev.

Ebusco, pionier en koploper in de ontwikkeling van elektrische bussen en oplaadsystemen, heeft op 17 december de eerste twee Ebusco 3.0 bussen geleverd aan haar klant Stadtwerke München. De bussen, geproduceerd in Deurne, Nederland, zullen gaan rijden op lijn 100 in de binnenstad van München. De Ebusco 3.0 bus levert per gereden kilometer circa één kilo CO2 reductie op.

De Ebusco 3.0 is een revolutionair model in de industrie. De bus heeft een casco van koolstofvezelcomposiet, een lichtgewicht materiaal dat is ontwikkeld op basis van luchtvaartechnologie. Het composiet is lichter en sterker waardoor de bus een substantieel langere, single-charge, actieradius tot 575 kilometer bereikt en een langere geschatte gemiddelde levensduur heeft. Door het lage energieverbruik van de Ebusco 3.0 en het daarmee samenhangende hoge bereik, is tussentijds opladen gedurende de dag, in de meeste gevallen, niet meer nodig. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten die gemaakt moeten worden qua laadinfrastructuur en oplaadtijd.

Er rijden al 12 Ebusco 2.2 bussen in München en daar komen nu twee Ebusco 3.0 bussen van de volgende generatie bij.

De Ebusco 3.0-bus heeft een lichtgewicht composieten carrosserie op basis van lucht- en ruimtevaarttechnologie. Hij is aanzienlijk lichter, haalt een aanzienlijk langere actieradius met één lading tot 575 kilometer en heeft een verlengde geschatte gemiddelde levensduur van 25 jaar.

Met de Ebusco 3.0 bus heeft Ebusco het concept van de lage vloer tot het uiterste kunnen doorvoeren. Door te kiezen voor twee kleinere elektromotoren dicht bij de wielen, is er veel ruimte voor de aandrijflijn. Hierdoor is er ook meer ruimte voor de passagiers rond de achteras, maar beter nog, een volledig vlakke vloer van de bestuurder tot de achterbank. De lichtgewicht carrosserie maakt het mogelijk om de achteras te voorzien van enkele wielen in plaats van de gebruikelijke dubbele wielen. Naast een lagere rolweerstand biedt dit meer ruimte voor de passagiers.

De vormvrijheid van composiet heeft het mogelijk gemaakt om de bus enigszins bol te maken. Naast een uniek design van de bus heeft dat een positief effect op het ruimtelijk gevoel in de bus.

