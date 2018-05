Geschreven op 25-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Sinds 15 mei kunnen medewerkers van de provincie Noord-Brabant gebruik maken van twee elektrische BMW i3 deelauto’s voor hun afspraken.

Mooi initiatief. Dat zouden meer provincies en andere overheden ook moeten doen.

De provincie Noord-Brabant zet in samenwerking met Amber Mobility twee elektrische BMW i3 auto’s in als deelauto’s voor medewerkers. Het betreft een pilot van één jaar. De deelauto is handig voor medewerkers die liever met de fiets, trein of bus naar het werk komen, maar een auto nodig hebben voor afspraken op andere locaties. De provincie wil zo stimuleren dat meer medewerkers met het OV of de fiets naar het werk komen.

Het Eindhovense autodeelbedrijf Amber Mobility levert de BMW’s, met een actieradius van 200 tot 250 kilometer. Reserveren gaat via een app die medewerkers kunnen koppelen aan hun agenda. Als de proef slaagt wordt het experiment uitgebreid. Daarnaast bekijkt de provincie Noord-Brabant bekijkt of de huidige dienstauto’s op termijn vervangen kunnen worden door een duurzamer alternatief.

Mooi, alhoewel ik niet begrijp wat er moet worden bekeken. De voordelen van elektrische auto’s zijn overduidelijk. Gewoon zo snel mogelijk alle dienstauto’s van de provincie vervangen door elektrische dienstauto’s. Om duurzame mobiliteit in de provincie te bevorderen, lijkt het mij slim on alle gemeenten in de provincie te stimuleren om ook elektrische deelauto’s in te zetten en eveneens zo snel mogelijk alle dienstauto’s te vervangen door 100% elektrische dienstauto’s. Graag opladen met duurzame energie.

