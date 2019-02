Geschreven op 5-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

DAF Trucks heeft een volledig elektrische truck afgeleverd bij Tinie Manders Transport in Geldrop. De DAF CF Electric met VDL E-Power wordt in opdracht van DHL ingezet voor pendeldiensten in de regio Eindhoven.

Afgelopen december werd de eerste CF Electric door supermarktketen Jumbo in gebruik genomen. De sleutel van de CF Electric werd overhandigd door Jos Habets, directeur Operations en lid van de Raad van Bestuur van DAF Trucks, aan de directie van Manders Transport.

Bij het 83-jarige familiebedrijf staat momenteel de 3e generatie aan het roer. De truck wordt toegevoegd aan de 50 trekkers tellende vloot van de Brabantse onderneming.

Eveline Manders: “We zijn geweldig trots dat we als één van de eersten mogen gaan rijden met deze vooruitstrevende DAF. We zijn vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling ervan. Uiteraard zijn we benieuwd naar de resultaten in de praktijk, waarbij naast de ‘zero emissions’ ook het gebruikersgemak en de extra mogelijkheden die deze truck ons gaat bieden, bij zullen dragen aan de beslissing van eventuele uitbreiding van elektrische transportmiddelen binnen ons bedrijf. Door de ‘zero emissions’ in combinatie met het minimale geluid van de truck kunnen we ook tegemoet komen aan de steeds strenger wordende wettelijke eisen voor binnenstedelijk vervoer. Daardoor kunnen we onszelf onderscheiden ten opzichte van de concurrentie.”

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “Bij Tinie Manders, DAF Trucks en VDL excelleren een sterke basis, degelijkheid en hoogwaardige innovatie. Geweldig dat deze drie Brabantse ondernemingen de handen ineen hebben geslagen met het in de praktijk testen van de DAF CF Electric VDL E-Power. Tinie Manders durft zijn nek uit te steken: dit familiebedrijf heeft zich direct gemeld om deel te nemen aan de testfase van deze ontwikkeling. Daardoor heeft Tinie Manders een belangrijke rol gespeeld in deze innovatie die de wereld vooruitgang biedt op het vlak van de verduurzaming van het goederentransport. De overdracht van vandaag is een belangrijke opstap om het intensieve transport tussen bedrijven in en rond Eindhoven volledig te elektrificeren en hierdoor bij te dragen aan de verbetering van de lokale luchtkwaliteit, vermindering van het omgevingsgeluid en reductie van de uitstoot van CO2”.

Tinie Manders Transport combineert de volledig elektrische trekker met een volledig elektrische gekoelde oplegger. Een unieke combinatie waardoor de Geldropse transporteur in aanmerking kwam voor de DKTI subsidie voor het verduurzamen van vervoer. Bij dit zogeheten ‘DKTI project’ zijn niet alleen DAF, VDL Groep en Tinie Manders Transport betrokken, maar ook DHL, TNO, Allego, THT New Cool en de gemeente Geldrop-Mierlo. Allego zorgt voor een openbare laadoplossing in Geldrop, de gemeente werkt mee aan de realisatie van de (oplaad)infrastructuur en THT New Cool levert twee elektrisch gekoelde, zero emissions opleggers waarbij energie wordt teruggewonnen bij het remmen. TNO, ten slotte, onderzoekt de resultaten van de elektrische trekker-trailer combinatie én analyseert of meer regionale transporten volledig elektrisch kunnen worden uitgevoerd.

De DAF CF Electric is een 4×2 trekker, ontwikkeld voor distributieverkeer tot 37 ton in stedelijke gebieden, waar één- of twee-assige trailers de standaard zijn. Het voertuig is gebaseerd op de DAF CF – de ‘International Truck of the Year 2018’ – en maakt voor de volledig elektrische aandrijving gebruik van VDL’s E-Power Technology. Het hart van deze intelligente aandrijflijn bestaat uit een elektromotor van 210 kW, die gevoed wordt door een lithium-ion batterijpakket met een huidige totale capaciteit van 144 kWh. De CF Electric heeft een actieradius van ongeveer 100 tot 120 kilometer, afhankelijk van het gewicht van de lading, waardoor hij geschikt is voor het vervoer van hoge volumes binnen de stedelijke distributie. Snelladen van de batterijen kan in 30 minuten. Volledig opladen duurt slechts anderhalf uur.

