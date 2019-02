Geschreven op 1-2-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Vanaf december 2019 worden de bussen van Q-link 4 van Groningen naar Roden elektrisch. Bij de eindhalte Kastelenlaan komen laadpalen en bijbehorende apparatuur om de bussen op te laden.

Om de uitstoot van schadelijke stoffen en het geluid terug te brengen, heeft het OV-bureau Groningen-Drenthe een aanbesteding voor schone, stille bussen uitgezet. Wethouder Kirsten Ipema: “De elektrische bussen van Qbuzz dragen bij aan onze ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn in Noordenveld.”

Het OV Bureau verwacht dat er meer mensen gebruik gaan maken van de bus, waardoor er op termijn meer bussen worden ingezet in Roden en er dus meer ruimte moet komen bij de eindhalte Kastelenlaan. De huidige eindhalte heeft niet genoeg ruimte voor twee bussen en twee laadpalen, waardoor deze halte moet worden uitgebreid.

Om in ieder geval in december al elektrische bussen in te kunnen zetten, wordt er nu eerst één laadpaal geplaatst bij de eindhalte Kastelenlaan. Binnenkort worden omwonenden uitgenodigd voor een informatieavond waarbij de plannen voor zowel de korte als langere termijn gepresenteerd worden. “Op naar een nog stiller, schoner en comfortabelere openbaar vervoer van en naar Noordenveld”, aldus wethouder Alex Wekema.

Met de ingang van de nieuwe concessie in 2019 zal Q-link 5 volledig worden uitgevoerd met elektrische bussen. Zeker is dat op dat moment de EEV bussen voor goed van alle Q-link lijnen zullen verdwijnen met de start van de nieuwe concessie. Hierdoor is het nog minder dan een jaar mogelijk deze bussen te zien op Q-link Paars en Rood.

Ook Q-link Blauw zal met de start van de nieuwe concessie volledig met elektrische bussen worden uitgevoerd. Hierdoor is dit de allerlaatste winter dat de lijnen 3 en 4 worden uitgevoerd met diesel bussen die in december 2019 voorgoed zullen verdwijnen.