Geschreven op 11-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Vervoerder Arriva wil – als het kan – alle bussen in heel Nederland in 2023 hebben vervangen door elektrische bussen.

Dat zei Arriva-directeur Anne Hettinga maandag in Leeuwarden bij de presentatie van zes nieuwe elektrische bussen. De bussen worden ingezet op zowel stad- als streeklijnen.

De doelstelling van Arriva is nog ambitieuzer dan die van Provinciale Staten van Fryslân. Die afspraak gaat uit van schoon openbaar vervoer in 2025. Arriva is daarmee akkoord. Maar als het aan Hettinga ligt, gebeurt dat nog eerder.

Gedeputeerde Johannes Kramer maakt wel een kanttekening bij de ambities van Provinciale Staten. Uit een rapport blijkt dat voor helemaal schoon openbaar busvervoer 10 miljoen euro per jaar extra nodig is.

Kramer is voor het vrijmaken van dat geld. Als dat geld er niet komt, krijgt de kwaliteit van het openbaar vervoer last van de milieuambities van de provincie. Er moeten dan bijvoorbeeld buslijnen worden geschrapt.

De elektrische bussen rijden op diverse lijnen zoals de scholierenlijnen van en naar NHL Stenden Hogeschool en Friese Poort, en naar onder andere Holwerd. Arriva rijdt op de Waddeneilanden, in Den Bosch, in Venlo en in Maastricht al met elektrische bussen. De mogelijkheden om de bussen ook op langere streeklijnen en HOV-lijnen in te zetten worden onderzocht. Anne Hettinga; “Elektrische bussen dragen bij aan CO2-neutraler reizen, een schonere lucht en daarnaast zijn elektrische bussen stiller.”

Volgens Hettinga zijn elektrische bussen een goed en duurzaam alternatief voor diesel- en gasbussen op stadslijnen en korte streeklijnen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze ook op langere trajecten worden ingezet. Maar daar is de techniek nog mee bezig.

Elektrische bussen dragen niet alleen bij aan CO2-neutraal reizen, ze zijn ook stiller. De hele vloot van Arriva in Nederland bestaat uit 1500 bussen.