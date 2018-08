Geschreven op 4-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Wist u dat u in Amsterdam elektrische boten kunt huren? Bij Boot Huren Amsterdam hebben ze een breed scala aan elektrische boten.

De Marie Zurlohe is een juweel van een salonboot uit 1912. Het schip behoort in haar klasse tot één van de mooiste (kleinere) salonboten uit het land en is uitermate geschikt voor een vaartocht tot maximaal 12 personen.

De Marie Zurlohe is electrisch aangedreven (dus fluisterstil en milieuvriendelijk) en afgewerkt met een schitterende houten opbouw voorzien van facetgeslepen ramen en bijzondere bekleding.

Aan boord zijn tal van faciliteiten aanwezig zoals een privé bar, toilet, sfeerverlichting, verwarming en een muziekinstallatie met iPod aansluiting. Met deze boot vaart u in stijl door de Amsterdamse grachten!

De sloep Barracuda is een regelrechte ‘eyecatcher’ in de grachten van Amsterdam. In deze trendy sloep bevindt u zich op het beste terras van de stad. Perfect om te loungen op de luxe banken en te genieten van een koel drankje en een lekker hapje.

De Barracuda heeft twee zonnedekken voorzien van Fatboy zitzakken. Indien gewenst wordt er gezorgd voor een goed gevulde koelbox met koude drankjes zodat het u aan niets meer ontbreekt.

De zeer luxe, elektrisch aangedreven (dus fluisterstille) sloep is geschikt voor groepen van maximaal 38 personen.

De charmante sloep Manhattan is ideaal voor een leuke vaartocht door de grachten van bruisend Amsterdam.

Door haar fijne afmeting is deze sloep in staat om de kleinste grachtjes van de hoofdstad te bevaren. De Manhattan is een sloep die vroeger dienst deed als reddingsboot van een cruiseschip, maar heeft inmiddels een luxueuze gedaanteverandering ondergaan.

Ze is onder andere voorzien van comfortabele lounge kussens. Indien gewenst wordt er gezorgd voor een goede gevulde koelbox met koude drankjes zodat het u aan niets meer ontbreekt.

Deze comfortabele, elektrisch aangedreven en dus fluisterstille sloep is geschikt voor groepen van maximaal 24 personen.

De elektrische Rondvaartboot Staets. De boten hebben naast een modern uiterlijk ook een heel modern, fris en licht interieur. De inrichting is flexibel, dus zonder vaste tafels en stoelen: dus van een zittend diner tot een staande receptie of borrel of een lekkere zomerse BBQ op het buitendek, alles is mogelijk.

Het dak van Steats kan geheel open en de ramen zakken in de romp: dus bij mooi weer is het een open boot. Echter, in de winter brand de kachel en is het heerlijk warm. Staets is uitgerust met een goede bar, muziek installatie en toilet en biedt plaats aan groepen van 20 tot 80 personen.

Sloep Fleur. Leuke open sloep voor een gezellige vaartocht door Amsterdam met een kleiner gezelschap (tot 12 personen). Sloep Fleur is een klassieke sloep, maar is elektrisch aangedreven. De boot vaart daardoor geheel geluidsloos door de Amsterdamse grachten.

Sloep Amigo is een elektrisch aangedreven sloep met een maximale capaciteit van 42 personen. Fluisterstil en schoon genieten van een prachtige vaartocht over de grachten van Amsterdam. De Amigo sloep is eveneens een voorzien van de modernste gemakken.

De elektrisch aangedreven Drift Away is erop gebouwd uw vaartocht over de inspirerende Amsterdamse grachten zo aangenaam mogelijk te maken. Deze moderne salonboot is de enige in zijn soort en met recht uniek te noemen. Het resultaat van een eigentijds Hollands scheepsontwerp en technologische hoogstandjes op het gebied van zonne-energie en elektrische aandrijving waardoor u stil en comfortabel vaart met respect voor de omgeving. De praktische voorzieningen zoals 4G internet, LED-TV voor presentaties, comfortabel toilet en een speelhoek voor kinderen maken deze salonboot geschikt voor elke gelegenheid. Een kleine keuken stelt lokale chefs in staat hun haute cuisine te bereidden.

De Anne Bonney is de ultieme boot voor de Amsterdamse grachten. Een echte rumrunner uit de jaren 20 van de vorige eeuw naar ontwerp van Zimmer, met mahoney houten dek en chromen boordlicht. Onlangs volledig aangepast naar de wensen van de huidige tijd, champagnekoeling, toilet, muziekinstallatie en 100% elektrisch, heerlijk genieten van de stilte en de bitterballen en oesters proeven zonder dieseldamp. Maar met behoud van haar vurige karakter. Van de Hermitage naar het Tsaar Peterhuisje in Zaandam, even naar de Harbour Club of Pont 13, geen enkele boot brengt u daar sneller.

Salonboot Jonckvrouw. Gegoede gasten van de Amsterdamse burgemeester werden uitgenodigd aan boord van de prachtige salonboot Jonckvrouw. Nu heeft u de mogelijkheid in de voetsporen van vele beroemdheden te treden waaronder Koningin Wilhelmina. Deze Amsterdamse salonboot uit 1927 is elektrisch aangedreven. U vaart fluisterstil door de grachten van Amsterdam. Zoekt u een boot voor een vergadering? Dan is deze boot een goede optie.

De Mr Grey is een nieuw type boot met een modern karakter. De boot is voorzien van een hedendaags interieur en heeft alle faciliteiten aan boord die u op een moderne boot mag verwachten. De Mr Grey vaart geheel elektrisch. Mr Grey is ruim genoeg voor groepen tot 30 personen en compact genoeg voor de meeste grachten en bruggen. Geniet van een heerlijke borrelvaart of diner aan boord van deze fluisterstille boot.

City Tender Bredero is een elektronisch aangedreven boot waarmee u zich fluisterstil door de grachten van Amsterdam kunt laten varen. Deze zogenaamde fluisterboot is de grootste exclusief te huren boot in Amsterdam waarmee u door alle grachten en onder alle bruggen door kunt varen. De Bredero is zeer geschikt voor een breed scala van gelegenheden. City Tender Bredero is met haar flexibel in te richten interieur een uitstekende keuze voor het organiseren van een rondvaart, het verzorgen van een dinercruise, een receptie, een varende presentatie of een onvergetelijke huwelijksvoltrekking. Is het een mooie dag dan kunnen de zijkanten van de boot eenvoudig worden geopend waardoor u het gevoel krijgt in een geheel open boot te verkeren. Aan boord bevinden zich een uitgebreide bar, een toilet, verwarming en een muziekinstallatie. De huursom van deze boot is altijd inclusief de kosten voor de gastvrouw. Hier hoeft het u aan niets te ontbreken.

Sloep ‘Green Jacob II’ is een luxe omgebouwde reddingssloep van 10 meter lang die plaats biedt aan in totaal 45 personen. Deze sloep heeft een zeer luxe uitstraling en is voorzien van een toilet en zitkussens rondom in de boot. Dankzij de elektrische voorstuwing vaart de boot geheel geruisloos. Op regenachtige dagen kan de boot worden uitgerust met een overkapping. Sloep Max heeft standaard een grote koelbox met ijs aan boord zodat u verzekerd bent van gekoelde drank.

De Zonneboot is de luxere versie van salonboot Admiraal Heijn, beiden de eerste elektrische salonboten van Amsterdam.

De Zonneboot heeft een zeer groot schuifdak heerlijk genieten van de zon en indien nodig droog tijdens een buitje. groot genoeg voor 12 personen, maar ook ideaal voor een romantisch tochtje voor 2 personen. mahonie, teak en essen, facet geslepen ramen, messing beslag en een ruim toilet. Bron: Boot Huren Amsterdam

