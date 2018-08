Geschreven op 14-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

PostNL vervangt in Utrecht dagelijks 20 autoritten met dieselbestelauto’s door duurzamere bezorging met elektrische bakfietsen en kleine elektrische voertuigen.

Hiermee bezorgt Post NL zakelijke post bij bedrijven en worden ruim 150 brievenbussen in de stad geleegd.

In de avond wordt een deel van de pakketten bezorgd met de elektrische bakfiets. PostNL wil hiermee bijdragen aan een schone binnenstad en het verbeteren van de bereikbaarheid.

PostNL kiest voor de elektrisch bakfiets omdat het bedrijf zijn vervoersbewegingen wil vergroenen. De elektrische bakfiets rijdt uitstootvrij en is in drukke binnensteden vaak sneller dan de auto. Door de inzet van elektrische bakfietsen vervangt PostNL dagelijks 20 autoritten. Dit betekent 560 uitstootvrije bezorgkilometers per dag en een vermindering van circa 35.000 kg CO2 uitstoot per jaar. In de binnenstad van Utrecht is een speciaal fietsoverslagpunt gerealiseerd waar vanuit wordt bezorgd.

Postbezorgers bezorgen hun post sinds jaar en dag te voet of met de fiets. Bij het legen van de brievenbussen en het halen en brengen van grote aantallen zakelijke post zet PostNL bestelauto’s in. In 2016 is in het centrum van Amsterdam getest om deze bestelauto’s te vervangen door elektrische bakfietsen en kleine elektrische voertuigen (Stints). In 2017 is PostNL met 60 elektrische bakfietsen gaan bezorgen. Daarmee zijn dagelijks 100 autoritten vervangen in de hoofdstad.

In de binnenstad van Leeuwarden bezorgt PostNL zowel post als pakketten geheel uitstootvrij met elektrische auto’s en kleine elektrische voertuigen.

Na Utrecht en Leeuwarden en Amsterdam wil PostNL in 2018 in ongeveer tien steden elektrische bakfietsen inzetten. Ook worden pakketten steeds vaker bezorgd met groengas en elektrische auto’s. Als groot logistiek e-commerce bedrijf heeft PostNL de ambitie in 2025 in 25 binnensteden volledig uitstootvrij te bezorgen. Hiervoor ondertekende PostNL samen met verschillende overheden en andere bedrijven de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek.

