Geschreven op 13-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Welke elektrische auto moet je nou kopen of leasen? We zouden Gert en Frank niet zijn als we alle Elektrische Auto’s niet uitgebreid zouden testen. We checken de actieradius, de accugrootte, de aanschafprijzen, de private lease prijzen en de ruimte!

Om de actieradius te checken rijden we van Den Haag naar Lelystad, over de snelweg en binnenwegen.

We testen de volgende auto’s: MEGATEST Elektrische auto’s 03:38 Smart EQ for two Cabriolet 05:59 Honda E 08:34 De Opel Corsa E en Peugeot E208 12:53 Renault Zoë 13:38 Nissan Leaf 17:35 Mini Cooper S 19:29 Hyundai Ionic 21:25 MG ZS EV 24:42 Mazda MX30 28:25 Hyundai Kona 30:00 Tussenstand