Geschreven op 2-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Met een plug&play-set met batterij en elektrische motor en een netwerk van snellaadpunten wil startup van de week Voltogo booteigenaren overhalen om te switchen naar elektrisch varen.

‘We willen elektrisch varen tot een feestje maken, in plaats van dat oude benzinegepruttel’, zegt medeoprichter Job Veltman.

Voltogo maakt een combinatie van een elektrische motor en een batterij, waarmee je een sloep (tot een meter of 8) eenvoudig kunt ombouwen naar een ‘Tesla’ op het water. Net als de fameuze autoproducent bouwt Voltogo aan een netwerk van snellaadpunten, de eerste vier gingen vorige week live in Amsterdam.

Met elektrisch varen haakt het bedrijf van Veltman en medeoprichter Folkert Roscam Abbing in op een deels door de overheid aangewakkerde trend. Zo moet in Amsterdam in 2023 alle pleziervaart fossielvrij zijn, wat in de praktijk neerkomt op elektrisch. Utrecht heeft dergelijke elektrische maatregelen ingevoerd, terwijl in een reeks natuurgebieden elektrisch varen langzamerhand verplicht wordt.

Een belangrijke missie van Job Veltman en Roscam Abbing, oprichters van Voltogo, is het bestrijden van range anxiety, oftewel de angst om zonder stroom te komen staan. Daarvoor is het belangrijk dat je goed kunt zien hoeveel sap er nog in de batterij zit. Iets wat volgens Veltman bij bestaande accu’s nogal eens te wensen overlaat. “Bij batterijen is het belangrijkste dat je mensen controle geeft over wat ze nog aan energie hebben. Dan voelt het helemaal niet eng meer om zonder te komen zitten.”

Voltogo ontwikkelde daarom een app – een schermpje op de motor is vaak niet goed afleesbaar – waarmee je duidelijk kunt zien hoeveel energie je nog hebt. Afhankelijk van het formaat en gewicht van een boot levert een Voltogo-accu zo’n 4,5 uur vaartijd. Volgend jaar wil Voltogo ook een pakket op de markt brengen voor grotere boten, waaronder ook met binnenboordmotoren.

