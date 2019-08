Geschreven op 2-8-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De elektrische auto wint snel aan populariteit bij de leaserijder.

Bij Alphabet, marktleider in elektrisch leasen, is het aandeel in het totale aantal nieuw bestelde auto’s dit jaar al verdubbeld.

Een op de zes leaserijders kiest inmiddels voor een elektrische auto.

Het aantal verkochte elektrische auto’s in Nederland is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van 2017. Bijna een op de twintig verkochte auto’s is nu elektrisch. Nederland loopt voorop: zo zijn er in ons land de meeste laadpunten per vierkante kilometer en per kilometer wegdek. Er zijn nu bijna 4.000 voltijdbanen in Nederland in deze sector.

De populariteit van elektrisch rijden is goed te merken bij Alphabet. In de eerste vijf maanden van dit jaar was 16,1% van alle nieuw bestelde personenauto’s een (volledig) elektrische auto. Over heel 2018 was dat aandeel nog 7,7%. Ruim 5% van het totale wagenpark van Alphabet is nu full EV. ‘Dat is veel meer dan gemiddeld in de leasemarkt, waar 2,9% van alle personenauto’s elektrisch is. Daarmee zijn we marktleider. Het aantal bestelde elektrische bestelwagens is dit jaar zelfs met 200% gestegen ten opzichte van 2018’, aldus Simon Corsèl, manager communications bij Alphabet.

Vooral dieselrijders stappen over naar de elektrische auto: het aandeel van dieselauto’s in de leasevloot is tussen 1 april 2018 en 1 juni 2019 gedaald van 36% naar 21%. Maar ook de benzineauto wint aan populariteit met een gegroeid aandeel van 59% (was 52%). Het aandeel van hybride auto’s is stabiel op 4%.

