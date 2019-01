Geschreven op 4-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Royal Schiphol Group investeert in nieuw elektrisch grondmaterieel voor de afhandeling van vliegtuigen. Op Schiphol en andere Schiphol Group luchthavens komen meerdere zogeheten elektrische ‘ground power units’ (E-GPU).

Deze E-GPU’s voorzien vliegtuigen op de grond van energie en vervangen de dieselvariant. De aanschaf van de E-GPU’s is in lijn met het actieplan Slim & Duurzaam en het klimaatakkoord. De aanschaf leidt tot vermindering van de CO2-uitstoot van de Nederlandse luchthavens.

De mobiele E-GPU’s zijn door Schiphol in samenwerking met ITW GSE en Nissan ontworpen en succesvol getest op de luchthaven. Schiphol heeft vijf exemplaren in gebruik. Luchthavens Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Brisbane Airport, waar Schiphol een belang in heeft, hebben alle drie één E-GPU in gebruik genomen.

In het actieplan Slim & Duurzaam, dat de luchtvaartsector in oktober presenteerde, is onder meer het doel gesteld dat in 2030 de terminals, kantoren en grondoperatie van Nederlandse luchthavens energieneutraal zijn. De E-GPU’s dragen bij aan het behalen van dat doel. De E-GPU’s reduceren de CO2-uitstoot met 90% en NOx uitstoot met 95%, ten opzichte van de dieselvariant. In de E-GPU’s zit nu een nieuwe batterij. Op termijn zullen E-GPU’s voorzien worden van batterijen die al een aantal jaar dienst doen in auto’s, zodat deze batterijen hergebruikt kunnen worden. De huidige generatie batterijen in auto’s is sterk genoeg om een nieuwe bestemming te krijgen in het elektrische grondmaterieel.