Geschreven op 3-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Met Elektrisch Autodelen Haarlem rijd je groen, voordelig en sociaal. In mei 2018 is gestart met een proefperiode in de Planetenwijk (Haarlem-Noord) en in het Ramplaankwartier.

Daarnaast wordt gewerkt aan uitbreiding naar andere wijken en kantoorlocaties in Haarlem onder de naam van iZoof Car Sharing. Dit is een samenwerking tussen Spaarnelanden en bewoners uit Haarlem.

Het gezamenlijke doel is om het aantal auto’s in Haarlem te verminderen, en daarmee de stad groener, socialer en gezonder te maken. Spaarnelanden heeft dit (burger)initiatief omarmd en wil de motor zijn van een duurzame leefomgeving in Haarlem.

Elektrisch autodelen is gemakkelijk, slim en voordelig. Door autodelen wordt de parkeerdruk verminderd, stoten we minder CO2 uit, versterken we het buurtgevoel én besparen we geld.

Wil je vanaf het eerste uur betrokken zijn bij dit mooie Haarlemse (burger)initiatief en samen met ons te leren van ervaringen? In samenspraak met deelnemers willen we in de proefperiode tot een kostendekkend tarief- en abonnementsmodel komen. Doe mee met de proefperiode die in mei 2018 van start gaat!

