Geschreven op 23-1-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Harley-Davidson presenteerde in 2019 al zijn eerste ideeën over de elektrische scooter.

Dat concept is uiteindelijk verder uitgewerkt en nu is de eerste foto gedeeld.

De Electric Harley Scooter heeft een urban design dat iets weg heeft van een bobber of cruiser motor.

Met een hoog stuur, grote wielen en een flinke elektromotor (aandrijving en batterij ineen) die veel weg heeft van een motorblok, is er in ieder geval iets van Harley Davidson in te herkennen.

Voeg daar de metalen voetsteunen, het zadel en de authentieke kleuren aan toe en het plaatje is compleet.

Overigens is Harley-Davidson ook druk bezig met de ontwikkeling van een elektrische fiets, die als alles goed gaat nog dit jaar op de markt komt. De Harley-Davidson E-bike maakte net zoals de Harley-Davidson Scooter zijn debuut op de 2019 EICMA Motorcycle Show in Milaan.

