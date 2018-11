Geschreven op 9-11-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Wat zijn mogelijke effecten van een kilometerheffing voor vrachtverkeer (vrachtwagenheffing)? Hiervoor ontwikkelde het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een conceptueel denkkader.

Het denkkader toont in één oogopslag hoe een vrachtwagenheffing doorwerkt op verschillende delen van het goederenvervoerssysteem. Het toont de effecten op het vervoer en verkeer, de leefomgeving en de economie.

Het KiM ontwikkelde dit denkkader in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), als basis voor verdere analyses van een vrachtwagenheffing.

Het denkkader, dat is gebaseerd op relevante literatuur, verbindt alle mogelijke effecten van een vrachtwagenheffing in hun samenhang op micro- en macroniveau op: Vervoer en verkeer: effecten op afname van vrachtwagenkilometers, ritten en vervoerde tonnen vracht over de weg, op voertuigverliesuren, routes, logistieke efficiëntie, distributiestructuur (van langere naar kortere afstanden), routekeuze, de samenstelling van het wagenpark (inclusief bestelauto’s), modal shift en logistieke stromen; Milieu en omgeving: effecten op emissies van CO2, fijnstof en stikstofoxides en op geluid, verkeersveiligheid en slijtage van wegen; Economie: effecten op concurrentiepositie en op de kosten en opbrengsten van vrachtwagenheffingen en welvaart. Zie: Vrachtwagenheffing Voor Binnenlandse En Buitenlandse Vrachtwagens Vanaf 2023

Het conceptuele denkkader onderscheidt verschillende markten (of lagen) waar vraag en aanbod samenkomen: verkeersmarkt, vervoersmarkt, logistieke markt en goederenmarkt. Het beschrijft de gedragsreacties vanuit de actoren die op de verschillende markten actief zijn: chauffeur/vervoerder, verlader/logistieke dienstverlener, producent en consument.

In deze markten vinden onderhandelingen en afspraken plaats over prijs, kwaliteit en leveringsvoorwaarden en hoeveelheid. De verwachting is dat kosten in eerste instantie worden doorberekend aan klanten. Lukt dat niet, dan volgen maatregelen als kosten besparen, meer en/of beter samenwerken of interen op de winst.

Het denkkader en de sterkte van de relaties daarbinnen zijn onderbouwd via een literatuurstudie en kennissessies met experts. Het kader legt ook een verband met de modellen die gebruikt worden om de omvang van de verkeers- en vervoerseffecten van een vrachtwagenheffing in Nederland te bepalen (het Landelijk Model Systeem (LMS) en het Basismodel voor Goederenvervoer (BasGoed)). Het KiM beschrijft in de publicatie welke gedragsreacties en effecten met de betreffende modellen kunnen worden bepaald en op welke punten onderbouwing vanuit de literatuur ontbreekt.

