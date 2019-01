Geschreven op 25-1-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Boeing heeft deze week een eerste testvlucht uitgevoerd met een elektrische passagiersdrone: De vliegende taxi.

De test vond plaats in Manassas, Virginia en bestond uit opstijgen, zweven en landen. Hoewel de vliegende taxi bij de eerste testvlucht nog niet vooruit vloog, heeft het voertuig volgens de vliegtuigbouwer een actieradius van zo’n 80 kilometer. Het toestel is ruim 9 meter lang en 8,5 meter breed.

“In een jaar tijd zijn we gegaan van een conceptueel ontwerp naar een vliegend prototype”, stelt Boeing-cto Greg Hyslop in een verklaring. In 2017 nam Boeing Aurora Flight Sciences over, een bedrijf dat al langer bezig was met de ontwikkeling van kleine autonome vliegtuigen.

Boeing is niet de enige partij die bezig is met de ontwikkeling van passagiersdrones. Zo werkt Airbus, de grote concurrent van Boeing, aan een ‘drone-auto’, terwijl ook verscheidene tech-bedrijven – waaronder Kitty Hawk en Opener, beide eigendom van Google-oprichter Larry Page – van plan zijn om vliegende auto’s op de markt te brengen.

