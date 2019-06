Geschreven op 25-6-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Met de overhandiging van 35 exemplaren van de elektrische waterstof Toyota Mirai aan Noot Personenvervoer in Den Haag is de eerste Nederlandse taxivloot op waterstof een feit.

De elektrische Toyota Mirai worden ingezet in de gemeente Den Haag onder de naam AV 070. AV staat voor Aanvullend Vervoer, 070 is het netnummer van Den Haag.

De waterstofauto’s vallen onder WMO-vervoer (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Jaarlijks maken zo’n 15.000 mensen gebruik van dit type vervoer. De voertuigen worden gebruikt om personen met een beperking die niet zelfstandig kunnen reizen te vervoeren.

Toyota heeft een langetermijnvisie naar nul voertuigemissies en zal onverminderd inzetten op een breed pakket van elektrische aandrijfvormen, zoals hybride elektrisch, plug-in hybride elektrisch, batterij elektrisch en brandstofcel elektrisch (waterstof).

De gemeente Den Haag heeft de aanbesteding uitgeschreven met de uitdaging om als contractpartner het vervoer CO2-neutraal in te vullen. De aanbesteding is gegund aan Noot Personenvervoer die de komende jaren dit contract helemaal emissievrij in gaat vullen met onder meer de Toyota Mirai.

Martijn Kersing, directeur Noot Personenvervoer: “Met dit project zetten wij de eerste waterstof taxivloot in Nederland in. Elders in Europa zijn er ook al dergelijke initiatieven, zoals in Parijs waar op dit moment al 100 Toyota’s Mirai rijden. Dat wij hebben ingezet op waterstof is een logische keuze omdat onze opdrachtgever eist dat wij 24/7 beschikbaar zijn met onze vloot. Door de grote actieradius van de waterstofauto en het snelle tanken kunnen we dit nu aanbieden.”

De Toyota Mirai heeft een volledig door Toyota zelf ontwikkelde Fuel Cell Stack die elektriciteit opwekt door middel van een chemische reactie tussen waterstof en zuurstof. De 113 kW/155 pk sterke elektromotor drijft de voorwielen aan. Een automatische transmissie is standaard. De waterstof wordt in twee extreem sterke, lichtgewicht tanks opgeslagen, die van drie lagen met koolstof versterkt kunststof zijn. Omdat waterstof wordt omgezet in elektriciteit die de elektromotor aandrijft en daarbij als restproduct alleen water vrijkomt, is de Toyota Mirai honderd procent emissievrij.

De actieradius van de Toyota Mirai is vergelijkbaar met die van een benzineauto. Bovendien is de Mirai snel en gemakkelijk te tanken. Het enige verschil is dat je geen liters tankt maar kilo’s. En doordat het tanken slechts enkele minuten in beslag neemt, is de Mirai zeer geschikt voor het afleggen van grotere afstanden. Ideaal dus om als taxi dienst te doen.

De waterstofauto’s worden nu nog bijgevuld in Rhoon, maar later dit jaar kan dat vermoedelijk ook in Den Haag.

Zie ook: De Toyota Mirai Zero-Emission Elektrische Waterstofauto: Innovatie van het Decennium by CAM – Waterstoftankstation H2 Wave op Industriepark Kleefsewaard in Arnhem – Holthausen Energy Points Waterstoftankstations in Amsterdam en Groningen by Holthausen – Duwaal N-H: Tweezijdige Ontwikkeling van de Waterstofketen Van Wind tot Wiel by HYGRO – Waterstofproject H2Benelux: Vier Nieuwe Waterstof Tankstations by Shell