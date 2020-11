Geschreven op 30-10-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In Eindhoven rijdt nu de eerste elektrische vuilniswagen z’n ophaalrondjes. De wagen is ontwikkeld door twee bedrijven uit de stad: DAF en VDL.

Cure heeft zijn eerste elektrische afvalwagen voor het legen van ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers in gebruik genomen. De schone en stille kraanwagen wordt vanaf eind oktober ingezet in Eindhoven.

De productie van deze specifieke vuilniswagen is een gezamenlijke ontwikkeling van DAF Trucks en VDL Groep en maakt deel uit van een proeftuinproject.

Het elektrische inzamelvoertuig wordt ingezet voor de inzameling van restafval, PBD (plastic, blik, drinkpakken) en papier in ondergrondse en bovengrondse containers bij appartementencomplexen en winkelcentra in Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop/Mierlo. Groot voordeel is natuurlijk dat er geen schadelijke stoffen worden uitgestoten, zoals CO2 en NOX. Dit in tegenstelling tot de bestaande conventionele diesel voertuigen.

De elektrische kraanwagen rijdt schoon én is bovendien geluidsarm. Niet alleen rijdt de wagen elektrisch, ook de kraan die de containers uit de grond haalt en de opbouw die het afval comprimeert, zijn elektrisch aangestuurd.

Rik Thijs, wethouder Klimaat & Energie in Eindhoven, is enthousiast: “We hebben grote ambities om CO2 terug te brengen. En dit is een mooie stap, en hopelijk inspireert het andere bedrijven om ook over te gaan op duurzame brandstoffen. Bovendien is elektrisch rijden stil en het zorgt voor schonere lucht in onze stad. Beter kan niet.”

De introductie van de kraanwagen is onderdeel van het EWASTE-proeftuinproject, waar afvalinzamelaars Cure, HVC, ROVA en gemeente Rotterdam aan deelnemen. Hiervoor zijn vier DAF CF chassis voorzien van een VDL E-Power-aandrijving. De kraan van Hiab en de opbouw van VDL Translift worden elektrisch vanuit de hoofdaccu’s gevoed. TNO verzorgt de metingen en verslaglegging van dit project. De opgedane ervaring en kennis is gebruikt om een opschaling mogelijk te maken.

Directeur VDL Translift, Mathijs van der Mast: “Dit elektrische voertuig past naadloos in onze ‘slimme mobiliteit’-strategie die neerkomt op design, elektrificatie, connectiviteit, autonoom rijden en mobiele diensten. In de leefbare stad van de toekomst wordt emissievrij gereden en is geluidsreductie gemeengoed. Dit voertuig biedt veel mogelijkheden om verder te innoveren en bij te dragen aan een beter klimaat.”

?

Zie ook: De Elektrische Vuilniswagen Voor Papierinzameling door CURE Eindhoven by E-Trucks Europe – De LI-ON Power Pro: De Elektrische Huisvuilwagen by GeesinkNorba – Amsterdam Gaat Hybride Vuilniswagens Inzetten voor Schonere en Gezondere Lucht – De Eerste Elektrische Vuilniswagen van Nederland in Rotterdam, Den Haag, Groningen en Zutphen – Schiphol Duurzaam: Duurzame Initiatieven op Schiphol Airport, De Elektrische Vuilniswagen Binkie – De Mitsubishi FUSA Canter Eco D: De elektrische vuilniswagen van de toekomst – All-Electric SITA Trash Truck Cleans Up a Dirty Job in Paris – Hytruck C8HE: Het eerste volledigenergieneutrale (nul-emissie) transportvoertuig – Gemeente Groningen Kiest voor Waterstof Voertuigen: Afvalwagen, Veegwagen en Personenauto’s – De Elektrische Vuilniswagen 2.0 in Breda – De Eerste Elektrische Vuilniswagen In Rotterdam In Gebruik Genomen – Rijk En Gemeenten Kiezen Voor Schone Vuilniswagens Vanaf 2030: Afvalinzameling Zonder Uitstoot