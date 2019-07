Geschreven op 24-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Een Zwitsers bedrijf Kuhn heeft een kiepwagen, één van de grootste voertuigen ter wereld, omgebouwd tot een elektrische variant: de eDumper.

De kiepwagen van het Zwitserse bedrijf Kuhn wordt gebruikt in de mijnbouw om vrachten vanuit een groeve te vervoeren.

De eDumper weegt leeg 45 ton en kan 65 ton mergel en kalksteen vervoeren. De elektrische kiepwagen is voorzien van een batterij van 600 kilowattuur met een gewicht van 4,5 ton. De eDumper wordt ingezet bij een steengroeve in het Zwitserse Biel.

Bij het remmen wint het gevaarte, net als andere elektrische voertuigen, remenergie terug. Hoe zwaarder het voertuig beladen is, hoe meer energie er teruggewonnen wordt. De energie wordt opgeslagen in de batterij.

Fabrikant Kuhn laat weten dat er geen massaproductie van de kiepwagen verwacht hoeft te worden. De vraag naar dit soort kiepwagens is geel erg klein. Het gaat om slechts één of twee exemplaren per jaar. Per voertuig wordt een CO2-besparing van 130 ton per jaar gerealiseerd. Eén dumptruck op fossiele brandstoffen heeft jaarlijks ongeveer 50.000 liter diesel nodig.