Geschreven op 14-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

DS Automobiles, het luxemerk van het Franse PSA-concern, heeft de DS 3 Crossback gepresenteerd. Het model wordt ook leverbaar met een geheel elektrische aandrijflijn.

De volledig elektrische DS 3 Crossback is de eerste volwaardige elektrische personenauto van de PSA Group.

De huidige elektrische modellen van de PSA Group, de Citroën C-Zero en de Peugeot iOn worden ingekocht bij het Japanse Mitsubishi.

De elektrische DS 3 Crossback krijgt de naam E-Tense en wordt voorzien van een 50 kWh accupakket. De auto wordt aangedreven door een 136 pk sterke elektromotor en haalt een topsnelheid van 150 kilometer per uur.

De E-Tense is in dertig minuten tot 80 procent bij te laden. DS geeft aan dat de E-Tense een actieradius van ongeveer 300 kilometer heeft op basis van de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure. Op basis van de minder accurate New European Driving Cycle-testmethode zou de DS 3 Crossback 450 kilometer ver kunnen komen op een acculading.

De portiergrepen worden alleen uitgeschoven als u ze nodig hebt. Tijdens het rijden, of als uw DS 3 Crossback is vergrendeld, zijn ze op harmonieuze wijze in de flanken verzonken.

Zie ook: DS E-Tense FE 19 Formula E Sports Race Car by DS Automobiles (PSA) – De Citroën C-Zero en de Peugeot iOn Zero Emission by PSA