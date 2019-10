Geschreven op 22-10-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De PSA Groep zal volgend jaar een tweetal nieuwe aandrijflijnen toevoegen aan de bestaande compacte bestelbussen. Het gaat hierbij dan om de Peugeot Expert, Citroën Jumpy en de Opel Vivaro.

De klant kan uiteindelijk kiezen uit een tweetal verschillende accupakketten. De keuze zal dan mede afhankelijk zijn van de afstand die dagelijks wordt gereden met de compacte bestelbussen.

Met de komst van de twee compleet elektrische aandrijflijnen geeft PSA gehoor aan verschillende vragen vanuit het bedrijfsleven. Het was dan ook niet de vraag of de bestelbussen als volledig elektrisch beschikbaar zouden komen. Het was enkel de vraag wanneer ze er zouden komen. Deze vraag heeft PSA vandaag beantwoord.

Vanaf volgend jaar kan er bij de Peugeot Expert, Citroën Jumpy of Opel Vivaro gekozen worden uit een accupakket van 50 kWh of 75 kWh. Bij het eerste accupakket is er een actieradius van 200 kilometer te behalen. Bij het grotere accupakket ligt deze afstand op 300 kilometer. Welke adviesprijzen er aan de nieuwe aandrijflijnen worden gekoppeld is nog niet bekend.

Bij Peugeot is de Partner al als elektrische variant beschikbaar. In 2021 kunnen wij echter nog de Peugeot Boxer met een dergelijke aandrijflijn verwachten. De versies voor het personenvervoer zullen in 2021 ook over deze aandrijflijn kunnen beschikken. Bij Citroën kennen wij al een elektrische Berlingo. Hier komt volgend jaar de Jumpy bij en het jaar daarop zal de grotere Jumper aan de beurt zijn.

Bij Opel was er tot op heden nog geen enkele bestelbus met een accupakket leverbaar. De Opel Vivaro zal volgend jaar hierin het startschot geven. De compacte Combi en de grotere Movano zullen dan het jaar daarop volgen.

Momenteel bezit PSA ruim 24,7% van het marktaandeel als het gaat om de compacte bestelwagens. Met de komst van de elektrische varianten wil PSA die positie verder versterken en waar mogelijk nog verder uitbreiden. Het elektrificeren van de populaire bestelbussen is een belangrijke beslissing voor PSA om dit martkaandeel te kunnen behouden. Of het marktaandeel daadwerkelijk zal stijgen of gelijk zal blijven zal pas volgend jaar merkbaar zijn. Dan komen de elektrische bestelbussen beschikbaar.

