Geschreven op 23-12-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het Haagse openbaarvervoerbedrijf HTM wil zijn drukst bezette tramlijnen laten rijden op zonne-energie die is opgewekt vlakbij de tramsporen. Daarnaast wil HTM zonne-energie opslaan in accu’s die stroom leveren aan de trams als er geen of weinig daglicht is.

HTM en de zonprojectontwikkelaar Energie van Hollandsche bodem tekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren van deze groene stroomvoorziening.

Het gaat om een uniek project omdat de zonnepanelen hun energie direct leveren aan de bovenleiding van de trams, waardoor geen energie verloren gaat.

Dagelijks reizen ruim 85 duizend mensen tussen Zoetermeer en Den Haag met de HTM tramlijnen 3 en 4 van de Randstadrail. Een deel van dit lightrail traject voert langs een braakliggend terrein in de Haagse wijk Mariahoeve, tussen de haltes Laan van Nieuw Oost-Indië en Voorburg ’t Loo. Hier willen HTM en de zonprojectontwikkelaar zonnepanelen en accu’s plaatsen, dicht in de buurt van de tramsporen.

Het nieuw te bouwen zonnepark en de energieopslag leveren per jaar circa 1,4 Gigawattuur aan groene stroom. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo’n 500 huishoudens. Het zonnepark en de opslag voorzien in 13 procent van het jaarlijkse stroomverbruik van HTM op het baanvak tussen de haltes. Het zonnepark krijgt een oppervlakte van circa vier voetbalvelden en wordt daarmee het grootste van Den Haag.

Trams rijden op gelijkstroom en zonnepanelen produceren gelijkstroom. Normaal wordt deze gelijkstroom omgevormd naar wisselstroom en geleverd aan energiebedrijven. Zij transporteren de wisselstroom via hun netwerk. Door het omvormen en transporteren ontstaat echter verlies van energie. HTM en Energie van Hollandsche bodem bedachten daarom een innovatieve oplossing om dit energieverlies te voorkomen.

Door de zonnepanelen zo dicht mogelijk bij de bovenleiding te plaatsen wordt de zonne-energie maximaal benut. Omdat beide systemen met gelijkstroom werken is er geen verlies in omvorming. De accusystemen van het zonnepark slaan bovendien overtollig geproduceerde zonne-energie op. Die leveren die hun gelijkstroom ook direct aan de bovenleiding als er geen of weinig daglicht is. Hiermee is HTM één van de eerste openbaar vervoerbedrijven ter wereld die op deze manier zonne-energie aansluit op de bovenleiding.

HTM en Energie van Hollandsche bodem zijn sterk afhankelijk van procedures voor het verkrijgen van vergunningen. Niet alleen van de gemeente Den Haag, maar ook van andere overheidsinstanties die de unieke koppeling van opgewekte gelijkstroom uit zonnepanelen aan de bovenleiding van de trams technisch en juridisch moeten beoordelen. Wanneer alles zonder tegenslagen verloopt verwachten de initiatiefnemers het zonnepark en de energie-opslag vanaf 2019 te realiseren.

