Geschreven op 30-5-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Een drijvende tunnel is een goede optie om een eventueel vliegveld in de Noordzee te verbinden met het vasteland.

Dat stelt Bas Jonkman, hoogleraar Waterbouw aan de TU Delft, in een reactie op de nieuwe plannen voor de aanleg van een vliegveld in de Noordzee.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de mogelijkheid gaat onderzoeken om Schiphol op termijn te verplaatsen naar een locatie in de Noordzee.

Bas Jonkman benadrukt dat er in het verleden al vaker plannen zijn geweest om een vliegveld in de Noordzee aan te leggen. “Daarom lijkt het mij een goed idee om eerst eens te kijken wat er toen allemaal is uitgezocht. En wat we daar nu van kunnen leren.” De aanleg van een vliegveld in de Noordzee heeft volgens hem verschillende waterbouwkundige aspecten. “Een eiland kun je op meerdere manieren aanleggen. Bijvoorbeeld door zand op te spuiten, een ringdijk aan te leggen en een polder te creëren of, zoals in Japan, een drijvend eiland aan te leggen. Maar als eerste moet een geschikte plaats in de Noordzee worden gekozen.”

De hoogleraar vindt het verder een goed idee om de plannen voor een vliegveld te combineren met de voornemens om een energie-eiland in de Noordzee bij de Doggersbank aan te leggen. Het initiatief komt van vier elektriciteits-en gasnetbeheerders, waaronder Tennet en de Gasunie. Doel is om er duizenden windmolens te plaatsen die stroom aan het vasteland leveren.

Daarnaast moeten de plannenmakers volgens hem nadenken over de wijze waarop ze de eilanden tegen golven willen beschermen. Bijvoorbeeld door de aanleg van een sterke zeedijk. Voor de verbinding van de eilanden met het vasteland ziet Jonkman twee mogelijkheden. “Een drijvende tunnel is er een van als diepe delen van de Noordzee worden gekruist. De TU Delft onderzoekt deze optie nu in China. Daarin zou een treinverbinding kunnen worden aangelegd. De andere mogelijkheid is een tunnel op de zeebodem.” Tot slot pleit Jonkman ervoor om bij de aanleg ook natuurontwikkeling mee te nemen als onderdeel van de aanleg.

Zie ook: Bartels Design Contest 2010: Een Drijvend Olympisch Dorp met Olympisch Stadion – Energie-Eiland Voor Schaalvergroting Windenergie op Nederlandse Noordzee by TenneT –Energie Eiland op de Doggersbank in de Noordzee: Het Hub en Spoke Concept by TenneT – De Gebroeders Robbert en Rudolf Das: Het Energie Eiland