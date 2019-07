Geschreven op 4-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De cargobike krijgt, met zoveel druk op stadslogistiek, steeds meer aandacht en wordt een serieus te nemen speler op de logistieke markt.

Om inzicht te krijgen in het aanbod is er nu de award International Cargobike of the Year.

Bij de eerste editie vielen de fabrikanten Velove, Radkutsche en Bicylift in de prijzen.

De awards werden onlangs uitgereikt op het International Cargo Bike Festival (ICBF) in Groningen.

Het segment van echte cargobikes is nog relatief nieuw, zag juryvoorzitter Johannes Reichel bij de beoordeling van de kandidaten. “Sommige vrachtfietsen komen voort uit bakfietsen voor personenvervoer, met onderdelen die niet voldoen aan zwaar gebruik door bedrijven. Met deze award willen we juist duiding brengen in het aanbod en de industrie helpen nog professioneler te worden. Tegelijk zien we dat er onder cargobikes vele toepassingen zijn, bijvoorbeeld foodservice, stukgoedlevering of palletvervoer. Ook de ligging van het werkgebied, met hoogteverschillen bijvoorbeeld, kan een andere afstelling van elektrische cargobikes eisen”, aldus Reichel. ‘De cargobike voor alles’ bestaat niet, dus is het goed met deze award het aanbod te duiden.

De BiciLyft van de leverancier Fleximodal uit Frankrijk won in de categorie Cargo Bike Trailer. Het concept is geen zelfstandige cargobike, maar eigenlijk een traileroplossing, geschikt voor palletvervoer. De BiciLyft biedt 180 kg laadvermogen en weegt zelf maar 25 kg. De prijs is 1890 euro. De BiciLyft heeft een hefmechanische zodat pallets op de plek van bestemming kunnen worden afgeladen. De trailer heeft een eigen handbediende schijfrem. BiciLyft biedt behalve de palletoplossing ook talrijke box-opbouwen voor kleding- of voedseldistributie.

De Duitse fabrikant Radkutsche won de award in de categorie ‘Light Cargobikes’ met de Rapid. Die voldoet met zijn slanke bouw prima aan de eisen voor gebruik in de stad. De Rapid heeft een slank stalen frame en kan naar wens voorzien worden van een box of andere opbouw. De Rapid is flexibel, wendbaar en comfortabel en bovenal robuust. Hij heeft Eezee voorwielaandrijving en NuVinci Enviolo naafversnelling. Ook de traploze verstelling en de prima elektrische ondersteuning viel in de smaak. Pal achter de Rapid eindigde de Nederlandse Urban Arrow, dat meedeed met een nieuw platformvariant van het Cargo-model. Daar weer achter eindigde de Riese & Müller Load 75.

In de categorie Heavy Cargo Bikes won de vierwielige Velove Armadillo. De testers waren ondanks aanvankelijke scepsis rond de hybride zit-ligpositie toch onder de indruk van het hoge niveau van comfort, rijstabiliteit en de uitstekende koersstabiliteit. Bovendien kan de Armadillo met zijn containerboxen makkelijk worden ingebed in een logistiek totaalconcept. Een versie met twee containers met een opleggerconcept is hier ook mogelijk om de transportefficiëntie verder te verhogen. Daarnaast biedt de fabrikant lease- en full-service-contracten om bedrijven te overtuigen. Vanuit het oogpunt van de jury rechtvaardigen deze voordelen de hoge prijs van meer dan 10.000 euro, ook omdat het voertuig hoogst waarschijnlijk een gemotoriseerde bestelauto in bepaalde toepassingsgebieden zal vervangen. Achter de Velove Armadillo eindigden de RadPower Radburro en het trike-model van het Duitse XCYC.

