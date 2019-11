Geschreven op 28-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De Chinese bedrijfsautofabrikant BYD presenteert op de IAA in Hannover drie nieuwe elektrische trucks plus een elektrische bestelauto.

Die worden in geselecteerde Europese landen als eerste op de markt gebracht.

Nederland is samen met Noorwegen, Zweden, Denemarken, België, Spanje en Portugal als eerste aan de beurt om de BYD elektrische bedrijfsauto’s te kunnen kopen.

“Nederland loopt voorop in het oppakken van elektrische alternatieven voor voertuigen met verbrandingsmotoren.

Ook de infrastructuur is al goed voor elkaar. De mindset wat betreft elektrisch rijden is prima”, aldus Isbrand Ho, managing director van BYD Europe, dat zijn hoofdkantoor in Schiedam heeft zitten.

BYD laat een elektrische terminaltrekker zien met een trekkend vermogen van 36 ton, die 10 uur achtereen kan functioneren.

De Q1M terminaltrekker is voorzien van een 217,6 kW ijzerfosfaat accupakket van BYD. Opladen kan in twee uur met een 120 kW snellader.

De elektromotor, verwerkt in de achteras, heeft een vermogen van 180 kW en levert 1000 Nm aan koppel.

De 7,5 tons T6 distributietruck die BYD op de markt brengt, is een volledig nieuw ontworpen truck krijgt een elektrische as met alle componenten eraan met een vermogen van 150 kW en een koppel van 550 kW.

Het interieur ziet er verrassend modern uit, met schermen als displays en veelal touchscreen voor de bediening.

Tenslotte is er de T8. Een elektrische 19 tons bakwagenchassis met een laadvermogen van 11.100 kg, die 200 km kan rijden op zijn acculading. Die komt uit een 217 kWh BYD accupakket. Gekoppeld aan een eveneens eigen elektromotor is er 180 kW aan vermogen en maximaal 1500 Nm aan koppel beschikbaar.

Net als de T6 is de T8 ontworpen door een designteam onder leiding van voormalig Audi-ontwerper Wolfgang Egger. Beide trucks zien er modern uit. Bij de T8 zien we nog wel een accupakket achter de cabine staan. Ook in de cabine zien we een motortunnel om accu’s te kunnen herbergen. In het interieur verrast de T8 met schermen a la de Mercedes e-Actros, die veelal als touchscreen kunnen worden bediend. Ook voicecontrol is mogelijk.

