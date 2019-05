Geschreven op 8-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mooi hoor. Dordrecht is na Venlo de tweede stad in Nederland waar uitsluitend elektrische bussen rondrijden. Er rijden inmiddels 37 elektrische stadsbussen soepel hun route over de Dordtse wegen, met zijpaadjes naar Papendrecht en Zwijndrecht.

Op lijn 10 rijden de oudere centrum-busjes, die nog door Arriva aangeschaft waren. Op de andere lijnen van de stadsdienst Drechtsteden, met nummers onder de tien, rijden de nieuwe Ebusco 2.2 bussen.>

Vanaf eind maart 2019 rijden de EBUSCO 2.2 bussen in Dordrecht op de stadsdienst. Hiermee heeft Qbuzz de primeur voor dit nieuwe EBUSCO model. De 37 bussen zijn in opdracht van EBUSCO in China gebouwd door BCI (Bus and Coach International). Afwerking vindt in Nederland plaats.

De actieradius is geen probleem. Na een nachtje opladen op de nieuwe thuisbasis aan de Weeskinderendijk kunnen de bussen een kleine 300 kilometer vooruit. Dat is voldoende voor een dag, maar voor het geval dat er toch moet worden bijgeladen, zijn er snellaadpalen geplaatst in de wijken Stadspolders en Sterrenburg en bij het plaatselijke Van der Valk hotel. In nog geen tien minuten krijgt een bus daar 20 procent extra elektrische lading.

Opladen is niet moeilijker dan tanken, al moet de bus bij de snel-laadpalen wel op de juiste plek staan om de pantograaf omhoog te zetten. Bij de remise is het een kwestie van een slang aansluiten en op de knop ‘start’ tikken: Binnenkort is die knop ook niet meer nodig.

Dordrecht is de eerste stadsdienst waar volledig elektrisch gereden wordt. Op Schiermonnikoog rijden ze ook alleen elektrisch, maar dat is geen stad. Die claim blijkt overigens niet terecht: Arriva deed de diesel in Venlo al eind 2016 in de ban.

Met Qbuzz droomt wethouder Rik van der Linden van een toekomst waarin overtollige energie van zonnepanelen in de wijk Krispijn aan de accu’s van de bussen geleverd kan worden, maar zo ver is het nog lang niet.

Bij Qbuzz is men allang blij met andere moderne opties. De bussen kunnen worden aangesloten op de laadpalen, om pas met laden te beginnen als dat bij het energiebedrijf het beste uitkomt. De bussen kunnen ook worden geprogrammeerd dat de kachel van tevoren aanslaat. Dan komt een chauffeur nooit meer in een koude bus.

