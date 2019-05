Geschreven op 5-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

DHL Parcel breidt zijn duurzame wagenpark verder uit met de Goupil, een elektrische auto van Franse makelij, speciaal voor binnenstedelijke distributie.

In eerste instantie wordt de Goupil ingezet in het centrum van Rotterdam en Utrecht. Daar vindt de auto door zijn compacte formaat en wendbaarheid makkelijk zijn weg.

Naast de Goupils heeft DHL meer dan 300 andere elektrische voertuigen in gebruik, waaronder een zelf geproduceerde bestelauto en tientallen cargofietsen zoals de Cubicycle en de Parcycle. Zowel Rotterdam als Utrecht hebben een duidelijke ambitie als het gaat om emissieloos vervoer en daar haakt DHL graag op aan.

DHL neemt de Goupil type 4 in gebruik. De lengte is 217 cm, de breedte 126 cm en de hoogte 113 cm. De achterbak opent aan drie kanten; de zijdeuren schuiven open en de achterkant rolt op. Pakjes zijn makkelijk af te pakken op heuphoogte en met drie kuub passen er al snel ruim honderd in. Het bereik is voldoende voor een hele bezorgdag en de maximum snelheid is 50 km/h. Perfect voor het afleveren van pakjes in de binnenstad. DHL bezorgers noemen de glazen kabine met goed zicht als meest opvallende kenmerk. De Goupil heeft twee zitplaatsen, stoelverwarming, en schakelt automatisch.

