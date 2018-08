Geschreven op 13-8-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

DHL Express is in Groningen van start gegaan met een CityHub voor duurzame stadsdistributie.

Het gaat om een lokale operationele vestiging met winkelfunctie van waaruit met name fietskoeriers pakketten bezorgen en afhalen en waar consumenten zendingen ook zelf kunnen ophalen en versturen.

Voor grotere pakketten wordt gebruik gemaakt van elektrische bestelauto’s.

De fietsen maken gebruik van speciale centraal voorgeladen standaard containers. Deze worden gevuld met pakketten afgeleverd op de CityHub en daar geplaatst op een speciale fiets, de zogenaamde Cubicycle. Daarmee past het geheel binnen de gestandaardiseerde logistieke processen van DHL. En dat is een belangrijke voorwaarde voor het op lange termijn welslagen van deze op duurzaamheid gerichte oplossing.

Naast Groningen opent DHL ook in Tilburg deze maand een CityHub en wordt deze Nederlandse ontwikkeling ook internationaal nauwlettend gevolgd. De Groningse vestiging, met de stad en Haren als werkgebied, heeft de primeur met de CityHub in winkelcentrum De Paddenpoel. De CityHub in Tilburg opent maandag 20 augustus zijn deuren.

Het CityHub-concept draait om een container van een kubieke meter, met het formaat van een Europallet van 80×120 cm en een hoogte van 100 cm. Deze wordt met een bestelwagen en speciale trailer of een vrachtwagen naar de stad gereden om daar op een fiets, de zogenaamde Cubicycle, gerold te worden. Dezelfde container past tevens op een Cubivan, een elektrische pickup-truck, die ingezet wordt als routes niet efficiënt per fiets bediend kunnen worden. In alle gevallen zijn de containers op regionale vestigingen voorgeladen met zendingen. De CityHub fungeert bovendien als ServicePoint voor consumenten en (e-commerce) bedrijven voor het afhalen, retourneren en verzenden van met name online bestellingen. Daarmee worden emissiereductie en efficiencyverbetering gecombineerd tot een duurzame vervoersoplossing.

Groningen heeft met de CityHub een wereldwijde primeur binnen het 220 landen tellende expresnetwerk van DHL. Nederland geldt als bedenker en proeftuin voor verschillende duurzame bezorgoplossingen die wereldwijd ingezet worden. Dat past bij de aangescherpte milieudoelstelling van DHL dat marktleider wil worden in groen vervoer door in 2050 alle logistiek gerelateerde emissie tot nul te hebben teruggebracht. Dat lijkt ver weg, maar kan alleen bereikt worden door nu te verduurzamen. Ook de CityHubs in Groningen en Tilburg dragen bij aan die doelstelling. Door het inrichten van een CityHub kunnen de laatste kilometers met de fiets gedaan worden. Iedere fiets vervangt een reguliere dieselauto wat gelijk staat aan 8 ton CO2 vermindering per jaar. In Groningen rijden drie Cubicycles en twee elektrische bestelwagens voor grotere zendingen, in Tilburg rijden twee Cubicycles en twee elektrische Cubivans. Daarmee komen verschillende beproefde oplossingen samen in een nieuw concept voor duurzame stadsdistributie dichtbij de consument.

