Geschreven op 6-10-2021 - Erik van Erne.

DFDS, de grootste logistieke dienstverlener van Noord-Europa heeft 100 Volvo’s FM Electric besteld. De deal is de grootste commerciële order tot nu toe voor elektrische Volvo-trucks en een van de grootste ooit voor zware elektrische trucks wereldwijd, zegt de fabrikant.

De eerste leveringen van de Volvo FM Electric aan DFDS beginnen in het vierde kwartaal van 2022 en gaan door in 2023. De vrachtwagens zullen worden ingezet voor zowel lokaal transport als transport over langere afstand in het DFDS-logistieke systeem in Europa.

Als eerste stap zet DFDS een volledig elektrische truck in om onderdelen te leveren aan de Volvo Trucks-fabriek in de buurt van Göteborg. Het initiatief markeert een belangrijke stap voor het realiseren van een fossielvrije toeleveringsketen voor de Volvo Group.

“Bij DFDS zijn we vastbesloten om onze rol te spelen in het verminderen van de CO2-uitstoot en het creëren van een duurzame toeleveringsketen. We weten hoe belangrijk elektrificatie is om onze CO2-doelstellingen te bereiken en ik hoop dat we anderen kunnen inspireren in deze cruciale transformatie”, legt DFDS uit.

DFDS levert veer- en transportdiensten in en rond Europa en genereert een jaarlijkse omzet van 19 miljard DKK. De 10.000 medewerkers zijn verspreid over meer dan 20 landen. DFDS heeft zijn hoofdkantoor in Kopenhagen en is daar aan de beurs genoteerd.

De Volvo FM Electric is ontworpen voor een GCW tot 44 ton (bruto combinatiegewicht) en heeft een actieradius tot 300 km. Door bijvoorbeeld tijdens de verplichte rusttijden van chauffeurs bij te laden, kan de actieradius worden vergroot. De voertuigen kunnen zowel ‘s nachts worden opgeladen in depots (elke vrachtwagen wordt geleverd met een AC-oplader) als snelladen onderweg (DC-opladen).

Met de introductie van de drie nieuwe zware elektrische trucks – de Volvo FH, FM en FMX – heeft Volvo Trucks nu een indrukwekkende reeks van zes middelgrote en zware elektrische vrachtwagens. Dit is momenteel de meest complete reeks commerciële elektrische trucks in de branche.

De productie van de nieuwe Volvo FH, FM en FMX Electric voor Europa start in de tweede helft van 2022.

Het betreft een aanvulling op de al op de Nederlandse wegen te vinden Volvo FL Electric en Volvo FE Electric voor stadsvervoer die sinds 2019 in serieproductie zijn. In Noord-Amerika startte de verkoop van de Volvo VNR Electric in december 2020.

