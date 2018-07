Geschreven op 31-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Felyx, aanbieder van elektrische deelscooters gaat uitbreiden naar Rotterdam. Daar komen 324 e-scooters in omloop <

In Amsterdam Centrum rijden al sinds 2017 108 elektrische deelscooters rond.

Het hogere aantal scooters in Rotterdam komt doordat het gebied in Rotterdam een stuk groter is dan in Amsterdam. In Amsterdam kan ophalen en inleveren alleen in grote gebieden van het centrum. In Rotterdam kunnen de elektrische deelscooters van Felyx overal in de stad worden gebruikt.

“Mensen moeten niet langer dan twee minuten hoeven lopen voor een scooter”, aldus medeoprichter Quinten Selhorst. De start-up stelt dat met de komst van de scooters verschillende voordelen gepaard gaan. “Als je voor kleine stukken de auto en taxi laat staan, dan krijg je minder verkeersopstoppingen, minder uitstoot en ga je ook nog sneller van A naar B”, somt Selhorst op.

Een gebruiker kan met de Felyx-app overal een van de donkergroene e-scooters oppikken en weer neerzetten. Er zijn dus geen vaste plekken. Een goede uitwerking van dit zogenoemde free-floatingprincipe zou volgens het bedrijf parkeeroverlast voorkomen. De gebruiker betaalt 30 eurocent per minuut. De scooters zijn begrensd op 25 kilometer per uur, waardoor gebruikers de snelheidslimiet in binnensteden niet kunnen overschrijden.

Met de app vind je automatisch alle Felyx scooters die bij jou in de buurt zijn. Wanneer je een geschikte e-scooter hebt gevonden reserveer je hem met één druk op de knop. Met de ingebouwde GPS, die je ook voorziet van een looproute, kan je de e-scooter vervolgens makkelijk vinden. Ontgrendel de e-scooter met de app en start de huur.

Tot nu toe bood Felyx alleen in Amsterdam elektrische scooters aan. Die werden in de zomer van 2017 geïntroduceerd. Daar hebben de motoren in minder dan een jaar tijd zo’n 430.000 kilometer afgelegd en daarmee is volgens Felyx 50 ton CO2 aan uitstoot voorkomen.

Selhorst schat in dat er in de hoofdstad nog extra scooters bij zullen komen. “We hebben nu veel meer vraag dan aanbod, wat niet optimaal is. We zijn daarom met de gemeente in gesprek over meer e-scooters. Ik heb goede hoop, want de nieuwe coalitie wil de stad autoluw en al in 2025 uitstootvrij hebben.”

Felyx is een innovatieve startup met ambitieuze plannen voor duurzaam en gedeeld stadsvervoer. Omdat steden voller worden en de luchtkwaliteit verslechterd, zijn wij van mening dat er een transitie nodig is richting nieuwe vormen van mobiliteit. Groeiende urbanisatie stelt ons voor de uitdaging om meer mensen te vervoeren met minder eigen, grote en vervuilende vervoersmiddelen. Het is dan ook onze missie om met een compact, gedeeld en duurzaam vervoersmiddel de stad leefbaar en bereikbaar te houden voor iedereen.

Wij zien de elektrische deelscooter als een uitstekend alternatief voor de eigen benzinescooter en de auto, die nog steeds goed is voor de meeste verplaatsingen in Amsterdam (32%) en Rotterdam (33%). De huidige benzinescooters zijn vaak vervuilender dan bestelbusjes. Om deze reden worden er steeds meer vervuilende scooters uit de stad geweerd vanwege de milieuzones. Felyx biedt de mogelijkheid om een e-scooter te gaan delen als alternatief voor een eigen (benzine)scooter.

Felyx kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de gezondheid van fietsers en inwoners. Fietsers hebben namelijk extra blootstelling aan schadelijke stoffen door de korte afstand tussen fietsers en scooters en bij de vele stoplichten waar naast vervuilende scooters wordt gewacht. Doordat fietsers een fysieke inspanning leveren, hebben ze een verhoogde longcapaciteit en zo ademen ze relatief veel schadelijke stoffen in. Het vervangen van benzinescooters door (gedeelde) elektrische scooters kan daarmee een positieve bijdrage leveren aan een ieders gezondheid.

Niet alleen duurzaamheid en gebruiksgemak zijn speerpunten van de Felyx filosofie, ook veiligheid. Om die reden hebben wij er alles aan gedaan om onze elektrische snorscooter zo veilig en verkeersvriendelijk als mogelijk te maken voor alle deelnemers in het verkeer.

Felyx scooters: zijn begrensd op de maximaal toegestane snelheid van 25 km/u; zijn stil en 100% emissievrij, omdat ze elektrisch zijn en met groene stroom worden opgeladen; worden in Europa volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden geproduceerd; hebben een fietsbel, zodat Felyx gebruikers anderen op een vriendelijke manier kunnen waarschuwen of inhalen; kunnen niet gebruikt worden door toeristen, omdat zij de lokale wet- en regelgeving en het Nederlandse verkeerssysteem niet kennen; worden minimaal eens per vier dagen bekeken en geïnspecteerd i.v.m. het wisselen van de batterij; verkeren in de best mogelijke staat, omdat ze onderhouden worden door een gerenommeerde servicepartner; rijden op all season banden voor een optimale grip, gedurende alle seizoenen en weersomstandigheden.

