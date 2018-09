Geschreven op 28-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Urban Mobility Solutions, (UMS) uit Oss lanceerde gisteren op de Techbeurs CES Unveiled Amsterdam 2018 in de Amsterdamse Beurs van Berlage de Zolution, een geheel nieuw zero emissie stadsdistributie voertuig dat betaalbaar is, voldoende range en laadvermogen heeft en op rijbewijs B gereden kan worden.

De laadruimte van 16 vierkante meter is geheel van composiet gebouwd en heeft met een laadvermogen van meer dan 1.000 kilo. De laadruimteheeft standaard een dermate hoge K-waarde dat het voertuig met een koelmotor ook voor geconditioneerd vervoer gebruikt kan worden.

De aandrijving is op basis van een elektrische Nissan eNV200. Op die manier combineert UMS degelijke in de praktijk bewezen Japanse techniek met slimme Nederlandse engineering. De Zolution is daarmee een voertuig dat én betaalbaar is en over voldoende laadvolume, laadvermogen en actieradius beschikt.

De Zolution is een nieuwe ontwikkeling in de race naar betrouwbare bruikbare elektrische stadsdistributie voertuigen. Het voertuig combineert beproefde Japanse aandrijftechniek met Nederlandse engineering. Als basis voor de Zolution staat de elektrische Nissan eNV200. Maar daar houdt de overeenkomst ook meteen op. De Zolution is een geleed voertuig waarbij de vijf meter lange laadruimte via een Fifthwheel koppeling vast met het trekkende voertuig verbonden is. Bovendien is het voertuig elektrisch geremd. Aldus ontstaat er een combinatie met een laadvolume van 16m3 en een laadvermogen dat in deze configuratie uiteindelijk meer dan 1.000 kilo gaat worden. Dat is meer dan gewone elektrische bestelauto’s momenteel bieden.

City Hub gaat als eerste rijden met de Zolution.

