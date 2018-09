Geschreven op 4-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

In Australië rijdt sinds kort een elektrische trein rond die volledig op zonne-energie passagiers van North Beach naar Byron Beach brengt. De solar-train vertrekt dagelijks van zijn station in New South Wales, Australië.

Het Australische bedrijf Byron Bay Railroad Company heeft een trein ontwikkeld die volledig op zonne-energie rijdt.

De solar train is uitgerust met gebogen zonnepanelen op het dak en heeft één van zijn twee dieselmotoren ingeruild voor batterijen en een elektrische motor.

De andere dieselmotor is er slechts voor noodgevallen, ook al kan de trein prima vooruit met bewolking. Bovendien wordt 25 procent van de energie die nodig is om te remmen, opgevangen en opnieuw gebruikt.

Bijzonder is ook dat de treinstellen in 1949 zijn gemaakt. Ze moesten toen de massale toestroom van Europese immigranten vervoeren die na de Tweede Wereldoorlog aankwamen in New South Wales, Australië. Daarna hebben de treinstellen stil gestaan van ergens in de jaren negentig tot 2013. Toen kreeg Byron Bay Railroad Company het idee om ze op te knappen en weer te laten rijden. Aanvankelijk was het plan om ze uit te rusten met dieselmotoren, maar dankzij de snelle vooruitgang van zonne-energie werd opstappen op zonnepanelen een makkie.

Tot nu toe maakt de solar-train die plaats biedt aan 100 passagiers korte ritjes van slechts 3 kilometer, waarbij hij volledig op zonne-energie rijdt. Een opgeladen batterij voorziet genoeg stroom voor 12 tot 15 ritjes.

